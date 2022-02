Le Canadien sera vendeur d’ici au 21 mars, et déjà, le grand ménage est amorcé.

Richard Labbé La Presse

Ainsi, le club montréalais a échangé lundi l’attaquant Tyler Toffoli aux Flames de Calgary. En retour, il obtient des Flames un choix de premier tour, un choix de cinquième tour, l’espoir Emil Heineman, ainsi que le vétéran attaquant Tyler Pitlick.

Toffoli avait été acquis par le Canadien et le DG d’alors Marc Bergevin en octobre 2020 sur le marché des joueurs autonomes, à l’aide d’un contrat de 4 ans pour 17 millions de dollars, soit une moyenne de 4,25 millions de dollars sur la masse salariale.

« J’ai eu plusieurs discussions récemment avec la direction du Canadien, a expliqué Toffoli par conférence vidéo lundi après-midi. J’étais prêt à rester et à aider, mais j’ai fait savoir que j’allais comprendre aussi si la direction aimait mieux m’échanger. Je ne vais pas en tenir rancune à personne. […] Je ne rajeunis pas et on joue tous pour gagner. J’aimais ce groupe de joueurs, personne ne voulait perdre, mais on se tirait dans le pied, en début de saison et récemment aussi. »

Plus les défaites s’accumulaient dans le camp du Canadien, et plus Toffoli savait bien que des changements allaient survenir.

« Je me doutais un peu que quelque chose se tramait… mais je ne croyais pas que ça allait arriver aussi rapidement. C’est difficile de jouer quand on sait qu’il y a des chances d’un déménagement.

« Je vais conserver plusieurs souvenirs de mon passage ici. La ville est belle, ma femme et moi, on a adoré. Mais ce sont les affaires… Je vais me souvenir de la saison passée, de tout ce monde qui doutait de nous, et puis à quel point nous sommes passés si près. Ça a été frustrant cette saison ; on a amorcé le calendrier avec des attentes, mais tout ce qui aurait pu mal virer a mal viré. »

Dans le camp des Flames, Brad Treliving, directeur général du club, s’est félicité de cette acquisition. Il a fait savoir qu’il cherchait à obtenir Toffoli depuis longtemps.

« C’est un gagnant de la Coupe Stanley et notre entraîneur [Darryl Sutter] l’a déjà dirigé [avec les Kings de Los Angeles], a expliqué Treliving. Alors c’est certain qu’il y a là un avantage pour nous. C’est un joueur que nous avions déjà identifié. La cohésion d’une équipe, c’est quelque chose d’important, mais obtenir de bons joueurs, c’est encore plus important. »

En Toffoli, 29 ans, les Flames mettent la main sur un ailier qui avait été le meilleur marqueur du Canadien la saison dernière, avec une récolte de 44 points en 52 matchs. Cette saison, le joueur ontarien avait obtenu 9 buts et 17 aides pour un total de 26 points en 37 matchs.

« Tyler va arriver ici à Calgary lundi soir et il est possible qu’il soit en mesure de participer au match suivant, a ajouté Brad Treliving. Ça lui laisse du temps pour s’ajuster à son nouvel environnement, et je crois que cela est important. »

En ce qui concerne le Canadien, il s’agit d’une transaction qui a avant tout les apparences d’une décision financière, probablement pas la seule d’ici à la date limite des transactions au mois de mars. La direction du Canadien n’a pas voulu commenter le dossier lors de la journée de lundi.

Pitlick, 30 ans, est un joueur de soutien qui a réussi 2 aides en 25 matchs avec les Flames cette saison, lui qui a aussi porté le maillot des Oilers d’Edmonton, des Stars de Dallas, des Flyers de Philadelphie et des Coyotes de l’Arizona. Il n’a pas joué depuis le 13 janvier en raison d’une blessure, et son temps de jeu cette saison était de 11:41 en moyenne. Il pourrait devenir joueur autonome sans compensation l’été prochain. Il est le cousin de Rem Pitlick et de Rhett Pitlick, tous deux membres de l’organisation du Canadien.

Heineman, lui, est un attaquant de 20 ans choisi au deuxième tour lors du repêchage de 2020 par les Panthers de la Floride. Il est passé aux Flames dans l’échange impliquant Sam Bennett à la date limite des transactions en 2021. Il compte 11 buts et 5 aides en 36 matchs avec la formation de Leksands, dans la ligue de Suède.

Il faut de plus préciser que le premier choix du Canadien dans cette transaction est un choix qui sera protégé s’il est parmi les 10 premiers choix du repêchage de 2022. Si les Flames conservent ce choix en 2022, alors le Canadien recevrait un choix de premier tour en 2023 et un choix de quatrième tour au repêchage de 2024.