Le Canadien de Montréal a probablement offert sa meilleure performance des dernières semaines, mais ça ne l’a pas empêché d’égaler un record de médiocrité vieux de 82 ans.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Samuel Montembeault s’est bien repris après avoir cédé sur le premier tir du match, mais les Blue Jackets de Columbus ont tout de même pris la mesure du Canadien 2-1, samedi après-midi. Un résultat décevant, certes, mais qui donne espoir à l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis.

« Je sais qu’on a perdu, mais j’essaie tout le temps de réfléchir sur notre performance. Je regarde comment on se développe présentement, et c’est vraiment encourageant. Tu peux mesurer le succès de bien des manières […], et je trouve qu’on progresse bien. Il reste qu’on n’a pas le temps de s’en faire (avec le résultat), parce qu’on a un autre match demain midi », a déclaré le Québécois âgé de 46 ans en visioconférence.

Patrik Laine, en supériorité numérique avec 7,2 secondes à faire au match, et Oliver Bjorkstrand ont noirci la feuille de pointage pour les Blue Jackets (23-22-1), qui connaissent une séquence de trois victoires.

Cole Caufield fut le seul à trouver le fond du filet pour le Canadien (8-32-7), qui a encaissé neuf défaites de suite pour la première fois depuis la saison 1939-40.

Montembeault, qui est toujours incommodé par une blessure mineure au haut du corps, a obtenu le départ et a repoussé 40 tirs devant le filet du Tricolore. Il s’agissait de son premier départ depuis celui du 30 janvier, contre ces mêmes Blue Jackets. Et il a bien fait, selon St-Louis.

« Samuel a très bien fait. Il nous a gardés dans le match en première période ainsi qu’en fin de deuxième. On a bien joué en début de deuxième période, on a perdu un peu de rythme en milieu (d’engagement) et la troisième était vraiment bonne. Il a connu de très bons moments devant le filet », a noté St-Louis.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien des Jackets Elvis Merzlikins n’a pas été particulièrement mis à l’épreuve. Il a conclu sa journée de travail avec 30 arrêts.

Les dernières notes des hymnes nationaux venaient à peine de finir de résonner dans le Centre Bell que les Blue Jackets ont ouvert la marque.

Bjorkstrand a déjoué Montembeault sur le premier tir du match, après seulement 1 : 16 de jeu. À l’autre bout de la patinoire, il a fallu 5 : 29 aux Montréalais pour décocher un premier tir en direction de Merzlikins. Bref, c’était difficile.

Le Tricolore n’a guère mieux joué en deuxième période, et n’eût été du brio de Montembeault devant sa cage, le déficit aurait pu être bien pire que 1-0 après 40 minutes de jeu.

Caufield a finalement créé l’égalité d’un tir des poignets précis à 2 : 55 du troisième tiers. Laine a cependant complété la marque dans les dernières secondes du match à l’aide d’un puissant tir du cercle des mises en jeu à la droite de Montembeault, pendant que Jeff Petry était au cachot pour avoir fait trébucher.

St-Louis avait opté pour la même formation de départ que lors du dernier match, face aux Capitals de Washington. Christian Dvorak a donc été rayé de la formation partante du CH, tout comme Michael Pezzetta et Cédric Paquette.

Après la rencontre, le Canadien a indiqué que le nom de Dvorak était toujours sur la liste des blessés en raison d’une blessure au haut du corps et qu’il ne participera pas au match de dimanche, face aux Sabres de Buffalo. Son état de santé sera réévalué au quotidien.

Il s’agissait du deuxième match entre les deux équipes en très peu de temps, après la défaite de 6-3 encaissée le 30 janvier dernier au Centre Bell.

C’était également le sixième match d’un séjour de huit à domicile pour le Bleu-blanc-rouge. Il y avait pour l’occasion 500 spectateurs dans les gradins du Centre Bell, en accord avec les directives de la Santé publique du Québec.

Échos de vestiaire

Tyler Toffoli a levé son chapeau à Samuel Montembeault, malgré la défaite.

« Il est toujours prêt. Même quand les choses vont mal, il trouve toujours une façon de rebondir — ç’a encore été le cas aujourd’hui. Il a joué de façon incroyable, il nous a tenus dans le match et nous a donné une chance de gagner. »

Samuel Montembeault a bien aimé sa performance, même s’il aurait aimé pouvoir stopper le tir de Patrik Laine dans les dernières secondes du match.

« Ç’a fait du bien, même si j’ai reçu beaucoup de lancers. Ça m’a permis de rentrer rapidement dans le match au début, même si je me suis fait marquer sur le premier tir. C’était un bon lancer (de Laine), et c’est frustrant de céder avec six secondes… On aurait aimé ça aller chercher au moins un point. »

Ryan Poehling aime bien la façon dont se comporte l’attaquant Cole Caufield depuis l’arrivée de Martin St-Louis.

« Il a toujours été le même joueur. C’est une ligue très forte et ce n’est que sa première saison, à 20 ans. Les gens le critiquent beaucoup, à tort ou à raison, et je ne sais pas si c’est le changement d’entraîneur, ou encore la pause (du match des étoiles), mais c’est bien de le voir retrouver ses repères. J’ai déjà hâte à son prochain match. »