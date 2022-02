Considéré pour le poste de directeur général des Canadiens de Montréal dans les dernières semaines, Patrick Roy peut très bien comprendre les motivations qui poussent Martin St-Louis à lancer sa carrière d’entraîneur, un saut dans le vide qu’il a fait lui-même en 2003. L’ancien numéro 33 ne peut que « souhaiter bonne chance et le plus grand succès possible » au nouvel entraîneur du CH.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

« Je le connais comme joueur, pas comme entraîneur-chef, a réagi l’entraîneur-chef et directeur général des Remparts de Québec en marge de l’entraînement de l’équipe jeudi matin. Ce que j’ai lu sur lui ce matin, il a l’air d’une personne très passionnée. »