Coups sur le gardien Tristan Jarry

Brad Marchand suspendu pour 6 matchs

(New York) La vedette des Bruins de Boston Brad Marchand a été suspendue pour six rencontres par la LNH, mercredi, pour avoir commis de la rudesse et une infraction de bâton élevé sur le gardien des Penguins de Pittsburgh, Tristant Jarry.