Rome ne s’est pas bâtie en un jour, et Martin St-Louis en est bien conscient. Le Canadien a concédé deux buts rapides en première période en route vers une défaite de 5-2 contre les Capitals de Washington, jeudi soir, à l’occasion du premier match de St-Louis derrière le banc des Montréalais.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Cole Caufield a toutefois semblé particulièrement inspiré par la présence de l’ex-joueur étoile du Lightning de Tampa Bay derrière le banc.

Caufield et Rem Pitlick ont trouvé le fond du filet pour le Canadien (8-31-7), qui a néanmoins encaissé un sixième revers consécutif. Caufield croyait bien en avoir marqué un deuxième en troisième période, mais il a été refusé après une reprise vidéo en raison d’un hors-jeu de Tyler Toffoli à la ligne bleue. Malgré tout, St-Louis a apprécié l’effort déployé par ses troupes.

« J’adore gagner, mais je suis un gars qui réfléchit de façon honnête. On n’a pas gagné, mais on a très bien joué. […] J’ai été très impressionné par leur éthique de travail et leur vitesse. On n’a pas donné beaucoup d’espace à Washington ce soir, surtout dans les deux dernières périodes. J’ai implanté de nouveaux concepts, et on a décoché 44 tirs vers leur gardien, donc c’est très, très encourageant et je suis fier du groupe », a résumé St-Louis en visioconférence d’après-match.

Joe Snively, deux fois, Connor McMichael, Carl Hagelin et Tom Wilson ont noirci la feuille de pointage pour les Capitals (26-14-9), qui ont mis un terme à une série de deux revers.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Martin St-Louis dirigeait jeudi son premier match derrière le banc du Canadien.

Au rayon des mauvaises nouvelles, Cayden Primeau a connu une autre sortie difficile, après avoir concédé sept buts sur 34 tirs lors du dernier match face aux Devils du New Jersey. Il a cédé deux fois sur les quatre premiers tirs du match, et a éventuellement repoussé 10 des 14 tirs dirigés vers lui avant d’être remplacé par Samuel Montembeault en milieu de deuxième période. Le Québécois a effectué huit arrêts supplémentaires.

St-Louis n’a toutefois pas voulu s’avancer trop rapidement au sujet de l’avenir de Primeau avec le grand club.

« Je ne suis pas rendu à prendre une décision (sur son avenir). Je me concentre uniquement sur le’coaching’. C’est sûr que je me sens mal pour le jeune. Sa confiance est affectée présentement. Il faut que l’on continue de lui parler et, comme je le dis toujours, la journée la plus importante, dans cette ligue-ci, c’est le lendemain. Il va continuer de travailler sur sa’game’et à prendre de la confiance, et on va l’aider à y parvenir en jouant mieux devant lui », a expliqué le Québécois âgé de 46 ans.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien des Caps Ilya Samsonov a été criblé de 44 tirs — fait rarissime pour le Tricolore cette saison — et il a conclu sa soirée de travail avec 42 arrêts. Le Russe présente maintenant une fiche de 2-1-0 en carrière contre le CH.

Les Capitals étaient privés de leur joueur étoile Alexander Ovechkin, qui n’a pu franchir la frontière canado-américaine après avoir récemment testé positif à la COVID-19.

Il n’a fallu que cinq minutes à St-Louis pour réaliser l’ampleur de la tâche qui l’attend au cours des prochains mois.

Les Capitals ont inscrit deux buts en 20 secondes après seulement cinq minutes de jeu en première période pour rapidement prendre le contrôle de la rencontre. Snively, puis McMichael, ont profité des largesses de Primeau pour donner les devants aux Caps 2-0.

Le Canadien venait de concéder deux buts ou plus en première période dans un sixième match d’affilée. Alexander Romanov est passé bien près de rétrécir l’écart de moitié dans les derniers instants de l’engagement, mais son tir s’est écrasé contre la tige à la droite de Samsonov.

Au retour de l’entracte, les choses se sont précipitées et les deux clubs ont échangé trois buts en l’espace de 1 : 38.

Hagelin a d’abord creusé l’écart à 3-0 en décochant un tir d’un angle restreint à 3 : 40 de la période médiane, puis Pitlick a inscrit le Canadien au tableau 29 secondes plus tard. Snively s’est cependant moqué de Jeff Petry — encore lui ! —avant de déjouer Primeau d’un tir des poignets précis. C’en était assez pour Primeau, qui a alors cédé sa place à Montembeault.

Ç’a semblé fouetter les troupes, et Caufield a éventuellement trouvé le fond du filet des Caps à 15 : 58 pour permettre au Canadien de réduire le déficit à 4-2. Il s’agissait de son deuxième filet cette saison, et de son premier en carrière en supériorité numérique.

Wilson a complété la marque dans un filet désert avec 1 : 15 à écouler au cadran.

Christian Dvorak a été rayé de la formation partante du CH, tout comme Michael Pezzetta et Cédric Paquette. Dvorak a de nouveau cédé sa place à Ryan Poehling, tandis que Laurent Dauphin a été remplacé par Pitlick. St-Louis a donc été fidèle à sa parole, alors qu’il avait laissé entendre en matinée qu’il voulait y aller une étape à la fois, sans tout chambouler.

Il s’agissait du deuxième match entre les deux équipes cette saison, après la défaite de 6-3 contre les Capitals le 24 novembre dernier.

De plus, c’était le cinquième match d’un séjour de huit à domicile pour le Bleu-blanc-rouge. Il y avait pour l’occasion 500 spectateurs dans les gradins du Centre Bell, en accord avec les directives de la Santé publique du Québec.

Le Canadien disputera ses deux prochains matchs en après-midi au Centre Bell, dans le cadre du traditionnel week-end du Super Bowl. Il accueillera d’abord les Blue Jackets de Columbus samedi, avant de croiser le fer avec les Sabres de Buffalo le lendemain.

Échos de vestiaire

Josh Anderson avait l’impression que le résultat final ne reflétait pas l’effort déployé par ses coéquipiers et lui.

« Du début à la fin de la partie, tout le monde dans l’équipe était impliqué dans la rencontre. Tout le monde voulait être le premier sur la rondelle, était concentré et prêt à en découdre. Nous avons dominé les chances de marquer et les tirs au but. J’ai adoré le niveau d’engagement, et il faut continuer dans cette direction. »

Jeff Petry a admis qu’il était plus confortable avec l’approche de Martin St-Louis que celle de Dominique Ducharme.

« J’avais l’impression qu’on passait beaucoup de temps dans notre territoire (sous Ducharme). En comparaison, même si l’échantillon est mince, ce soir nous avons fait circuler la rondelle plus rapidement en sortie de territoire et ç’a fait toute la différence. J’aime me porter en attaque, contrôler la rondelle et générer des chances de marquer, et même si nous n’avons eu qu’un bref aperçu de ce que nous pouvons faire, je crois que c’est positif pour tout le monde. »

Cole Caufield s’est dit soulagé d’avoir finalement pu trouver le fond du filet.

« Je me sentais très bien après mon premier but. Ç’a fait du bien de retrouver un peu de confiance. J’adore performer, peu importe la marque ou l’allure de la saison. Je veux jouer de la bonne manière et je crois que j’en marquerai d’autres. »