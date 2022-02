Jeudi soir au Centre Bell, Martin St-Louis va prendre place derrière le banc du Canadien, dans un rôle d’entraîneur par intérim. Mais il se peut aussi que l’entraîneur par intérim devienne l’entraîneur du club pour quelques années.

Richard Labbé La Presse

C’est du moins le souhait qui a été exprimé par le principal intéressé, qui a été présenté aux membres des médias jeudi matin à Brossard. L’ancien attaquant dirigera le Canadien pour une première fois jeudi soir, et puis en fait, il dirigera un club pour une première fois tout court.

Mais il ne se voit pas comme un simple passager qui arrive pour mieux repartir.

« Je ne m’en viens pas ici comme un prof suppléant, a-t-il répondu. Je m’en viens ici pour travailler, et j’ai l’intention d’être ici pendant longtemps. Mais il va falloir que je le mérite. »

St-Louis, 46 ans, arrive dans le camp d’une équipe en situation de crise, qui occupe le dernier rang du classement de la Ligue nationale, et qui a perdu ses trois derniers matchs par un pointage combiné de 20 à 6.

Ce sont d’ailleurs ces récentes affreuses performances qui ont mené au congédiement de Dominique Ducharme dans la journée de mercredi, puis à l’embauche de St-Louis, qui sera derrière le banc jeudi soir lors de la visite des Capitals de Washington.

Selon Jeff Gorton, vice-président exécutif des opérations hockey, les jours de Ducharme à la tête de l’équipe étaient comptés de toute façon, et il allait être congédié à la fin de la saison. « Mais plus ça allait et plus je trouvais que ça se détériorait, a ajouté Gorton. Il ne reste pas 5 matchs à notre calendrier, il en reste 37. Il y a encore de l’enseignement à faire, du développement aussi. C’était le temps de faire un changement, l’équipe a besoin d’une étincelle. »

Cette étincelle, c’est St-Louis qui tentera de l’apporter, à sa manière. Même si le nouveau patron derrière le banc arrive sans la moindre expérience à ce chapitre, il est très confiant quant à son futur immédiat.

« Je le sais que j’ai aucune expérience derrière le banc, mais j’ai beaucoup d’expérience sur le banc, dans un vestiaire et sur la glace. Je sais comment chaque joueur se sent, je suis passé par-là, dans tous les rôles…

« Je suis entraîneur par intérim et je n’ai pas besoin qu’on me fasse des promesses. J’ai toujours aimé les défis. Ça ne veut pas dire que je vais être un bon entraîneur, mais je suis un étudiant du jeu et je suis un passionné. Je dirigeais une équipe de pee-wee jusqu’à tout récemment, le Canadien a besoin d’avoir du plaisir et mes joueurs dans le pee-wee avaient du plaisir. Alors je suis probablement le gars le mieux placé pour ce poste ! »

Le nouvel entraîneur ne compte pas tout chambouler en arrivant, mais on a pu comprendre qu’il va prendre des notes.

« C’est la LNH, et les joueurs savent ce qu’ils ont à faire. Mon travail sera de les inspirer, c’est l’une de mes principales qualités. Avant que je décide d’envoyer un joueur dans les gradins, il y aura beaucoup de choses qui auront eu le temps d’arriver… Je suis sûr que je suis capable d’amener les gars à travailler. J’ai une bonne manière de savoir mesurer l’effort, ce n’est pas seulement physique, ça peut être psychologique aussi. »

Il a été de plus confirmé que tous les assistants du club allaient être de retour.

Enfin, l’entraîneur québécois a admis qu’il n’a pas été facile pour lui de prendre la place de Ducharme, un ami qu’il a connu dans les rangs du hockey universitaire, au Vermont.

« Pour moi, c’est très difficile d’accepter mon premier emploi dans la LNH et de prendre aussi la place d’un de mes chums… mais je sais qu’il sera de retour », a-t-il ajouté au sujet de Ducharme.