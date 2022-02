Il y a du positif à tirer de cette autre affreuse défaite du Canadien aux mains des Devils du New Jersey mardi soir, croyez-le ou non. Rien d’énorme, direz-vous, mais un peu de positif néanmoins.

Mathias Brunet La Presse

Ryan Poehling, qui ne devait pas jouer au départ, et Cole Caufield, ont entamé le match au sein du quatrième trio avec Joel Armia.

Ils y sont demeurés, mais leurs efforts ont été récompensés en termes de temps d’utilisation, après avoir vite démontré à leur coach qu’ils formaient l’un des trios les plus explosifs de l’équipe.

Poehling a été le centre le plus utilisé du CH après Nick Suzuki, devant Jake Evans et Laurent Dauphin. Caufield a raté le filet à quelques reprises, mais aucun attaquant du club n’a obtenu autant de chances de marquer. Il a joué 15 : 28 et tiré quatre fois au but adverse, son meilleur total depuis le 11 décembre.

Il n’y a rien de réjouissant à perdre 7-1. Mais s’il y a une seule façon de bâtir un avenir un peu plus positif, brique par brique, c’est de gonfler la confiance de ses jeunes joueurs. C’est un match, évidemment, mais il faut espérer que cette rencontre puisse relancer Poehling et Caufield, entre autres.

Dominique Ducharme ne pouvait évidemment pas le faire lorsque les jeunes ne le méritaient pas, mais il lui est arrivé de ne pas le faire lorsque ses jeunes le méritaient.

Le Canadien continuera quand même de se faire planter tant que la nouvelle direction n’aura pas réglé le cas de ses défenseurs Jeff Petry et Ben Chiarot.

Petry a été encore affreux mardi. Il était sur la glace pour les quatre premiers buts des Devils. Tantôt trop à droite, tantôt trop avancé, tantôt trop reculé, mou à souhait (combien de fois l’a-t-on vu tenir son bâton d’une seule main), en bref, soit Petry est mêlé rare, soit il se fout éperdument de son club et attend l’appel de son DG pour finalement faire ses valises.

Perdrait-il tant de valeur si Kent Hughes lui offrait une pause familiale dans le Michigan en attendant qu’on ne règle son sort ? Si on veut bâtir une culture de l’effort et du plaisir, Petry doit déguerpir au plus sacrant.

Ben Chiarot semble lui aussi avoir attrapé le virus Petry. Il est méconnaissable depuis quelques semaines. Lui aussi sait qu’un départ est imminent.

Au moins, Ducharme en a eu assez mardi et Petry a joué seulement 18 : 48, son plus bas total de la saison. Seul Chris Wideman a joué moins souvent.

Le problème ? Le Canadien compte seulement six défenseurs en santé à Montréal. Mais le CH peut-il vraiment faire pire en chassant Petry en attendant la conclusion de son cas et rappeler un Ouellet, un Schueneman ou un Niku ?

Kent Hughes est également un peu coincé dans le cas de ses gardiens. Samuel Montembeault est devenu le numéro un par défaut, après avoir été réclamé au ballottage en début de saison, et il n’est pas complètement en santé. Cayden Primeau, le pauvre, n’est pas prêt, et sa défense ne fait rien pour l’aider.

Mais inutile d’acquérir un gardien en renfort avant de savoir si Carey Price, sur la glace à chaque matin à Brossard, sera en mesure de revenir au jeu cette saison, sinon de poursuivre sa carrière. D’autant plus que le CH a déjà 48 joueurs sous contrat, deux de moins que le maximum permis.

Il n’y aura pas de solution facile, et peu de moments de réjouissances, d’ici la fin de la saison. Mais si quelques jeunes parviennent à tasser quelques vétérans mécontents ou sous-performant, si Hughes parvient à effectuer prochainement quelques transactions pour améliorer l’avenir de cette organisation, la traversée du désert paraîtra moins pénible…

Brad Marchand perd la tête

Brad Marchand est un formidable joueur de hockey. Encore 49 points en seulement 39 matchs cette saison. Mais de sérieux problèmes de gestion de ses émotions. Marchand a encore perdu la tête, mardi soir contre les Penguins. Il a jeté le gardien Tristan Jarry sur son séant, avant de le darder au visage avec son bâton. Il doit rencontrer les autorités de la LNH via zoom mercredi, et non au téléphone, ce qui permettrait aux préfets de discipline de la Ligue de le suspendre pour au moins cinq matchs. Heureusement, les Bruins sont déjà presque assurés de participer aux séries, mais il y a des ombres au tableau pour la suite, dont aussi la blessure subie par Patrice Bergeron dans ce même match…

À ne pas manquer !

1- Les Américains l’appellent Eileen, les Chinois l’appellent Ailing, et le CIO l’appelle Ailing Eileen. Yves Boisvert semble préférer la Princesse des neiges…

2-Où seraient les Rams de Los Angeles s’ils n’avaient pas embauché Odell Beckham fils il y a un peu moins de deux mois ? se demande Miguel Bujold.

3- Josh Anderson était furieux, et avec raison, à la suite de cette autre humiliante défaite du CH. L’analyse de Guillaume Lefrançois.