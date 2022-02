Consultez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Victoire des Blackhawks 4-1

Alex DeBrincat a récolté un but et deux aides pour mener les Blackhawks de Chicago à une victoire convaincante de 4-1 sur les Oilers d’Edmonton. Les visiteurs ont étourdi les pauvres Oilers en frappant tôt, marquant deux buts sur leurs deux premiers tirs du match, et ne regardant plus derrière.

Brandon Hagel, Dylan Strome et Kirby Dach ont complété la feuille de pointage dans le camp des Blackhawks (17-23-7) qui ont ainsi mis fin à une série de trois défaites.

Leon Draisaitl a offert la seule réplique des Oilers (23-18-3) qui n’ont gagné que trois fois au cours de leurs 11 dernières parties à domicile.

Quand DeBrincat a compté sur le premier tir du match, on a dû avoir une impression de déjà vu à Edmonton. C’était la 29e fois lors des 35 dernières parties que les Oilers accordaient le premier but à l’adversaire.

Le gardien Mike Smith a cédé une seconde fois sur le deuxième tir, cette fois provenant du bâton de Hagel, sur une aide de DeBrincat.

Moment inquiétant en fin de première période, le défenseur des Oilers Duncan Keith a frappé durement contre la bande et a semblé perdre conscience momentanément. Il a dû être escorté hors de la patinoire et n’est pas revenu au jeu.

Shane Jones, La Presse Canadienne