(New York) La vedette des Bruins de Boston Brad Marchand a été suspendue pour six rencontres par la LNH, mercredi, pour avoir commis de la rudesse et une infraction de bâton élevé sur le gardien des Penguins de Pittsburgh, Tristant Jarry.

Associated Press

C’est la huitième suspension en carrière de Marchand et sa deuxième de la présente campagne.

L’évènement, survenu la veille, est arrivé alors qu’il ne restait que 25 secondes à faire dans un match que les Penguins ont remporté 4-2. Il a donné un coup de poing au visage de Jarry avant d’avoir atteint son masque avec son bâton alors que le juge l’escortait hors de la mêlée.

Marchand a été suspendu pour trois rencontres en novembre puisqu’il avait fait trébucher un joueur des Canucks de Vancouver.