Le Canadien revient d’une jolie pause, mais les rumeurs d’échange ne l’étaient pas, et elles ont très bien meublé l’inactivité de l’équipe montréalaise.

Mathias Brunet La Presse

Pas une seule journée n’a passé sans qu’on évoque Jeff Petry, Ben Chiarot ou Artturi Lehkonen, non seulement dans la métropole, mais à Toronto, Dallas, Nashville, Vegas bien sûr…

À n’en point douter, le CH sera un acteur important d’ici la date limite les transactions, le 21 mars, en raison de l’arrivée d’une nouvelle garde à la direction du club et des piètres performances de la formation.

Mais Kent Hughes sera-t-il aussi actif que certains ne l’espèrent ? Actif, certes, mais ses homologues voudront-ils collaborer ? Penchons-nous sur ce qui l’attend.

Le défenseur Ben Chiarot sera sans doute le premier à partir. Il deviendra joueur autonome sans compensation en juillet et détient une belle valeur. Le CH devrait obtenir un choix de première ronde et un espoir pour ses services. Hughes ne tardera sans doute pas s’il obtient une offre intéressante. Il ne voudra pas risquer de voir Chiarot se blesser ces prochaines semaines.

Le cas Jeff Petry est plus complexe. Certains observateurs chevronnés, tels Darren Dreger, de TSN, affirment que le défenseur numéro un du Canadien est très en demande. Des recruteurs professionnels sondés par des collègues mettent des bémols, mais ils n’ont pas intérêt non plus à monter sa valeur puisque leurs patrons pourraient négocier pour ses services.

La saison misérable de Petry n’est pas représentative de son talent, estiment plusieurs, et ils ont bien raison. La famille de Petry a choisi de rester au Michigan et notre homme ne semble pas respirer la joie de vivre sur la glace.

Le problème demeure le contrat. Petry a eu 34 ans en décembre. Il reste trois ans à son entente, moyennant 6,2 M$ par année. Quelle équipe détient à la fois de l’espace nécessaire au sein de sa masse salariale et recherche un défenseur droitier ? Sans oublier la clause partielle de non-mouvement détenue par Petry. Celui-ci doit soumettre une liste de 15 villes où il ne veut pas être échangé.

À moins d’absorber une portion importante de son salaire, ou un mauvais contrat en retour, le Canadien n’obtiendra pas la lune pour Petry. Les autres défenseurs avec un pied dans la porte, Brett Kulak et Chris Wideman, rapporteront au mieux un choix au repêchage entre la troisième et la septième ronde.

À l’attaque, Josh Anderson, 27 ans, serait le joueur le plus convoité par les équipes rivales, confirment certaines antennes. Mais le Canadien n’a déjà pas beaucoup de vitesse aux ailes et surtout pas de joueurs robustes comme Anderson. Celui-ci ne constitue pas le joueur parfait, mais il amène une dimension différente à l’équipe et sa passion peut être contagieuse. À moins d’un revirement de situation de taille, il ne bougera pas. Son salaire annuel de 5,5 M$ n’est pas exorbitant pour un joueur de son statut.

Tyler Toffoli est en demande, et il pourrait rapporter quelque chose d’intéressant au CH. Son salaire annuel de 4,2 M$ valide pour encore deux saisons seulement en fait un joueur encore plus attrayant. Toffoli a manifesté publiquement son désir de rester à Montréal, mais son deuil pourrait être facile à faire au sein d’une équipe de premier plan. Toffoli a des mains extraordinaires, mais n’est pas le plus rapide, et le Canadien a besoin de vitesse.

Artturi Lehkonen, 26 ans, a été évoqué dans plusieurs rumeurs d’échange. Il connait en outre une bonne saison selon ses propres standards offensifs avec 19 points en 41 matchs. Mais contrairement à la croyance populaire, Lehkonen est un leader très vocal dans le vestiaire et un modèle d’éthique de travail. À moins de recevoir une offre exceptionnelle, c’est-à-dire un choix de première ronde ou un espoir de premier plan, le CH pourrait être tenté de le garder, surtout au prix qu’il coûte. Son contrat moyennant un salaire de 2,3 M$ vient à échéance cet été, mais Montréal conserve encore ses droits sur lui.

Brendan Gallagher, Jonathan Drouin et Mike Hoffman seront difficiles à échanger, à moins de recevoir de mauvais contrats en retour.

Gallagher est usé par les blessures. Il aura 30 ans en mai. Il lui restera cinq ans de contrat à 6,5 M$ par année. Qui vaudra prendre ce risque ? Autant le garder et compter sur son leadership pour la relance.

Mike Hoffman a obtenu 59 points en 69 matchs en Floride il y a trois ans et les Panthers ont choisi de ne pas le garder. Il a amassé 36 points en 52 matchs à St. Louis l’an dernier et les Blues l’ont laissé aller. Il connait une année difficile à Montréal et il lui reste deux ans de contrat à 4,5 M$. Bonne chance pour trouver preneur.

Jonathan Drouin, 26 ans, grappille les points depuis quelques années. Mais il est souvent blessé et les équipes rivales le connaissent par cœur : un joueur de périphérie, faible marqueur, pas très engagé dans ses duels pour la rondelle. Il lui reste cependant une seule année de contrat après celle-ci. Un changement de décor contre un autre joueur décevant ailleurs ?

Christian Dvorak ? Quelle équipe sera aussi généreuse que Marc Bergevin à l’endroit des Coyotes de l’Arizona et cédera un choix de première ronde ? Prions le seigneur…

Oubliez Carey Price, à moins d’un retour miraculeux prochainement. Et encore.

Voilà donc le portrait de la situation. Un nouveau DG coincé par un plafond salarial très contraignant. Plusieurs joueurs peu attrayants en raison d’une production décevante ou un contrat gargantuesque.

Mais quand même quelques bons jeunes autour desquels bâtir à long terme, Nick Suzuki, Cole Caufield, Kaiden Guhle, Alexander Romanov, Jordan Harris (on l’espère) et quelques autres.

Sans oublier le prochain choix au repêchage, sans doute dans le top trois, et qui sait un autre choix très avantageux en 2023 ?

Un autre jeune gardien en Floride

Intéressante acquisition des Panthers lundi. Ils ont fait signer un contrat de trois ans au gardien de 21 ans de 6 pieds 5 pouces Mack Guzda, dominant à Barrie dans la Ligue junior de l’Ontario cet hiver. Les Panthers, à l’avant-garde en matière de gardiens avec un département mené par Roberto Luongo et François Allaire, compte pourtant déjà sur un jeune gardien de premier plan, Spencer Knight, 20 ans, 13e choix au total en 2019. Soit les Panthers se disent-ils ne jamais avoir trop de bons jeunes gardiens, soit Knight sera mis en vitrine pour du renfort d’ici la date limite des transactions, pour Jakob Chychrun, qui sait ?

