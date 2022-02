« J’ai toujours rêvé de pouvoir participer au match des étoiles ; c’était un de mes objectifs quand j’étais petit. Je regardais le match à la télé et je me disais que ç’avait l’air très amusant. Maintenant que je suis ici, c’est excitant et je vais essayer de profiter de chaque seconde », a confié Nick Suzuki vendredi.

(Montréal) L’attaquant du Canadien de Montréal Nick Suzuki a admis qu’il réalisera un rêve de gamin vendredi soir lorsqu’il participera au concours d’habiletés au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Le chaud soleil du désert du Nevada permettra également à Suzuki de profiter d’une petite pause, loin de la morosité ambiante qui règne depuis quelques mois à Montréal – faut-il rappeler que le CH est présentement 32e et bon dernier dans la LNH ? Le no 14 du Bleu-blanc-rouge s’accroche toutefois à l’espoir pour la deuxième moitié du calendrier.

« Nous avons beaucoup de choses à améliorer. Avec un peu de chance, nous retrouverons certains de nos joueurs en santé, et quand notre effectif sera complet, alors je crois qu’on pourra battre n’importe qui dans cette ligue, a-t-il dit en conférence de presse en marge de l'événement. Évidemment, nous sommes en queue de peloton, mais il faut qu’on essaie de gagner le plus de matchs possible d’ici la fin du calendrier », a-t-il dit.

À savoir maintenant comment il se sentait face à une possible reconstruction enclenchée par les nouveaux patrons Jeff Gortin et Kent Hughes, Suzuki n'a pas hésité un instant.

« Avec les nouvelles administrations, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais peu importe ce que les nouveaux patrons pensent que dois être la direction à prendre pour s’améliorer, je suis partant (I’m all in). On verra ce qui va se passer d’ici la date limite des transactions. »

En attendant la suite de la saison, Suzuki pourra côtoyer la crème des joueurs de la LNH.

« J’ai toujours rêvé de pouvoir participer au match des étoiles ; c’était un de mes objectifs quand j’étais petit. Je regardais le match à la télé et je me disais que ç’avait l’air très amusant. Maintenant que je suis ici, c’est excitant et je vais essayer de profiter de chaque seconde », a-t-il confié à l’occasion de la Journée des médias en marge du match des étoiles de la LNH.

Suzuki n’a pas caché qu’il était un peu intimidé à l’idée de fréquenter tous ces joueurs étoiles, puisqu’il s’agira de sa première participation à la classique annuelle de la LNH.

« Je ne connais pas beaucoup les gars qui sont ici pour le match des étoiles, à part pour les avoir affrontés sur la patinoire. C’est excitant de pouvoir participer au concours d’habiletés, et j’ai vraiment hâte de pouvoir vivre toute cette expérience », a évoqué humblement l’Ontarien âgé de 22 ans.

Bergeron, l'idole

Suzuki en a profité pour dire qu’il aimerait bien discuter avec l’attaquant des Bruins de Boston Patrice Bergeron, son idole de jeunesse.

« Nous ferons partie de la même équipe (Atlantique), donc ce serait très cool que je puisse me retrouver sur la patinoire en même temps que lui. J’ai entendu dire que c’est un bon gars, et tout un coéquipier, donc j’ai très hâte de le rencontrer », a dit Suzuki, en ajoutant qu’il allait probablement demander à ses coéquipiers de lui signer quelques items, comme son chandail.

Ce sera un week-end spécial pour celui qui avait été sélectionné par les Golden Knights de Vegas au 13e échelon du repêchage de la LNH en 2017. Suzuki n’a cependant jamais enfilé l’uniforme des Knights en saison régulière puisqu’il a été échangé au Canadien en compagnie de Tomas Tatar en retour d’un choix de deuxième tour au repêchage de 2019 et de l’attaquant Max Pacioretty, le 10 septembre 2018.

« Plusieurs personnes sont venues me voir et m’ont dit qu’elles auraient aimé que je sois encore avec l’équipe. J’ai apprécié mon temps ici avec l’équipe, et c’est de toute évidence un marché spécial pour le hockey. C’est un endroit cool où il fait bon revenir et jouer. Donc, c’est toujours agréable de revenir ici, dans la cour de l’équipe qui m’a repêché », a-t-il mentionné.

Suzuki participera en soirée à une épreuve qui se déroulera dans les fontaines de l’hôtel Bellagio. Les joueurs seront transportés par bateau jusqu’à la surface de jeu, où ils devront atteindre cinq cibles le plus rapidement possible. L’épreuve se déroulera sous forme de tournoi éliminatoire, jusqu’en finale. Les jets des fontaines, ainsi que la brise qui balaie la légendaire « Strip », devraient compliquer la tâche des participants.

Suzuki sera opposé à Jonathan Huberdeau, Claude Giroux, Jordan Eberle, Roman Josi, Zach Werenski et Mark Stone. L’Américaine Jocelyne Lamoureux-Davidson participera aussi à cette compétition.

Le concours d’habiletés comprendra également les épreuves du patineur le plus rapide, du tir frappé le plus puissant, du tir le plus précis, des échappées, du gardien le plus efficace et – une spécialité locale – du « Blackjack », un jeu où les joueurs devront utiliser leur talent, une stratégie et un peu de chance pour atteindre un pointage de 21 sans l’excéder.

Le match des étoiles de la LNH avait été annulé l’an dernier en raison de la pandémie de coronavirus.