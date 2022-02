Au bout du fil, Marc-Étienne Hubert avait l’air un peu essoufflé, et pour cause. En gros, l’entraîneur des Patriotes de l’UQTR avait passé la journée à marteler le même message : on veut jouer.

Richard Labbé La Presse

En fin de journée mercredi, ce « on veut jouer » était d’ailleurs devenu un message viral sur les réseaux sociaux, qui témoigne d’une sorte de confusion parmi les acteurs du hockey mineur au Québec.

Un exemple très clair de cette confusion est perceptible à Trois-Rivières, où les Patriotes, membres de l’Association des sports universitaires de l’Ontario (SUO), ne peuvent reprendre l’action et jouer des matchs, tandis que leurs rivaux ontariens vont pouvoir le faire à compter du 9 février.

Marc-Étienne Hubert ne perd pas espoir et espère que son club pourra également sauter sur la glace pour disputer des matchs à partir de cette date.

« Il y aura d’autres rencontres avec les décideurs et on a fait valoir notre position avec la direction ici à l’université, a-t-il expliqué en entrevue téléphonique. De notre côté, on est prêts à jouer. Si on nous donne le feu vert pour jouer à 24 h d’avis, on va y aller ! »

Dans l’immédiat, et si rien ne change, les mesures actuelles viennent signifier que seuls les rivaux de division de l’UQTR, les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa et les Ravens de l’Université Carleton, vont pouvoir commencer à jouer des matchs. Pendant ce temps, au Québec, les trois clubs du circuit—l’Université McGill et l’Université Concordia sont les deux autres—, vont devoir se contenter de continuer à s’entraîner.

Pour Marc-Étienne Hubert, qui qualifie cette situation de « catastrophique », les conséquences d’un tel calendrier pourraient avoir des résultats très négatifs sur le monde du hockey mineur, et en particulier sur le monde du hockey universitaire.

« Parce qu’ici, on a des joueurs qui auraient pu aller jouer dans le professionnel, dans la ECHL par exemple, mais qui ont choisi de poursuivre leurs études, ajoute-t-il. Quel est le message qu’on leur envoie ? Déjà, on a perdu 70 joueurs universitaires dans tout le circuit depuis le mois de janvier, et ça, c’est seulement ceux que l’on connaît. Il y a des gars qui ont choisi d’aller jouer ailleurs, dans la ECHL et la Ligue américaine, mais je suis sûr qu’il y a des joueurs qui ont choisi de tout lâcher sans même qu’on le sache à l’heure actuelle.

« C’est pas compliqué, depuis deux ans, on a joué sept matchs. Sept matchs ! Pour nous, qu’on ne soit pas en mesure de reprendre le jeu à la date du 9 février comme ils vont le faire en Ontario, c’est la dernière goutte. Dans mon équipe seulement, on avait 25 joueurs, et on est passés à 22 joueurs, parce qu’on vient d’en perdre trois. J’en ai d’autres qui se demandent ce qu’ils vont faire… »

En attendant une suite des choses un peu plus heureuse, les membres des Patriotes de l’UQTR participent au mouvement #Onveutjouer sur les réseaux sociaux. Marc-Étienne Hubert, lui, s’accroche à l’espoir.

« J’ai parlé à des gens impliqués dans le milieu, les Marc Denis, les Dany Dubé, qui vont nous appuyer dans cette démarche… l’important, c’est de se faire attendre. Et de sauver la saison. »