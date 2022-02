Kent Hughes et Jeff Gorton, comme les fans, les joueurs, se préparent à une vente importante d’ici la date limite des échanges, le 21 mars.

Le phénomène de vente de vétérans pour des choix au repêchage et, ou des espoirs, est relativement récent. Serge Savard, comme la plupart de ses confrères, n’achetait ou ne vendait pas dans les années 90.

Réjean Houle a été le premier à le faire, en mars 1999. Il a d’abord échangé son vétéran Mark Recchi, alors âgé de 31 ans, pour Dainius Zubrus, 20 ans, et un choix de deuxième ronde.

L’idée n’était pas vilaine à la base. Zubrus, un choix de première ronde, montrait de belles promesses et le Canadien tournait en rond avec Recchi, dont le rendement semblait diminuer.

Mais Zubrus n’est jamais devenu le joueur espéré à Montréal et il a été échangé quelques saisons plus tard par le successeur de Réjean Houle, André Savard, tandis que Recchi a amassé 91 points à son retour à Philadelphie. Il lui resterait encore 691 points à accumuler…

Le choix de deuxième ronde obtenu dans la transaction a permis de repêcher le robuste défenseur Matt Carkner. Il a connu une carrière modeste, mais jamais joué pour Montréal.

Moins de deux semaines plus tard, Vincent Damphousse, 31 ans, en fin de contrat et à couteaux tirés avec l’entraîneur Alain Vigneault, passait aux Sharks pour des choix de première ronde en 2000 et deuxième ronde en 2001. Le capitaine du Canadien a appris la transaction au terme d’un vol de cinq heures entre Montréal et Calgary, où le CH s’apprêtait à affronter les Flames, et a dû rebrousser chemin dans le même appareil pour récupérer ses effets personnels à Montréal…

Encore une fois, l’idée n’était pas mauvaise. Montréal a reçu le 16e choix au total des Sharks. Mais le joueur choisi, Marcel Hossa, n’avait pas le talent de son célèbre frère. Il a disputé 237 matchs dans la LNH, dont 59 pour le Canadien.

Réjean Houle a été vendeur à nouveau en février 2000.

Vladimir Malahkov, 31 ans, est passé aux Devils pour Sheldon Souray, 23 ans, et un choix de deuxième ronde, a été plus payant. Souray est devenu un défenseur dominant à Montréal.

Le choix de deuxième ronde obtenu pour Damphousse a permis éventuellement à André Savard de protéger des joueurs clés au repêchage de l’élargissement des cadres par Columbus en 2001 et le second, dans l’échange de Malakhov, est passé à Washington avec Zubrus et Trevor Linden pour Richard Zednik, Jan Bulis et un choix de première ronde (Alexander Perezhogin).

Cette transaction pourrait être qualifiée de vente par André Savard puisque Bulis avait 22 ans et Zednik 25 ans, tandis que Linden était déjà dans la trentaine. Perezhogin, un favori de Savard, n’a jamais pu s’établir dans la Ligue nationale cependant après deux saisons décevantes. Une longue suspension dans la Ligue américaine pour une attaque à coup de bâton n’a pas aidé son développement non plus.

Après le règne de Bob Gainey, un acheteur compulsif, Pierre Gauthier a été le suivant à vendre, presque onze ans après André Savard, en février 2012, quelques mois avant son congédiement.

Il a obtenu trois choix de deuxième ronde pour Mike Cammalleri, Hal Gill et Andrei Kostitstyn, en plus de Rene Bourque, obtenu dans la transaction pour Cammalleri, et Blake Geoffrion dans l’échange pour Gill.

Avec ces trois choix de deuxième ronde, utilisés par le successeur de Gauthier, Marc Bergevin, toujours sous l’autorité de Trevor Timmins, qui a vécu les règnes d’André Savard, Gainey, Gauthier, puis Bergevin, Montréal a repêché Jacob De La Rose et Zach Fucale en 2013 et Dalton Thrower en 2012.

La cuvée 2013 n’était pas très forte. Seulement six joueurs repêchés en deuxième ronde cette année-là, dont deux choix de Montréal, De La Rose et Artturi Lekhonen, ont disputé plus de 200 matchs dans la Ligue nationale. Fucale a finalement pu y disputer quelques matchs cette saison avec Washington.

Marc Bergevin était dans une position d’acheteur lors des premières années de son règne, entre 2012 et 2015. Il en a profité pour acquérir, entre autres, Thomas Vanek et Jeff Petry dans les dates limites des échanges distincts, en 2014 et 2015.

Il s’est retrouvé en position de vendeur pour la première fois en 2016 et il a frappé un grand coup. Pour deux joueurs de location en fin de parcours, Dale Weise et Tomas Fleischmann, Bergevin a obtenu un jeune Phillip Danault et un choix de deuxième ronde en 2018 qui a permis de repêcher Alexander Romanov, l’une des plus spectaculaires transactions de son règne.

Bergevin s’est à nouveau retrouvé en position de vendeur en 2018. Cette fois, il a échangé Tomas Plekanec à son rival, les Maple Leafs, pour deux jeunes et un choix de deuxième ronde. Kerby Rychel et Rinat Valiev ne valaient pas cher et le Canadien a repêché Jacob Olofsson en fin de deuxième ronde, sans doute un espoir perdu à jamais quelque part en Suède.

Bergevin a eu à patienter jusqu’en septembre pour « vendre » son capitaine Max Pacioretty, mais il a obtenu un éventuel centre numéro un, Nick Suzuki, un remplaçant potable pour Pacioretty pendant quelques années, Tomas Tatar, et un choix de deuxième ronde.

Le DG du Canadien a échangé ce choix pour se retrouver avec des choix de troisième et cinquième ronde. Jacob LeGuerrier n’est déjà plus dans l’organisation et ne retenez pas votre souffle dans le cas de Mattias Norlinder. Peu importe, Suzuki vaut son pesant d’or.

C’est d’ailleurs grâce à ces ventes que le CH compte deux des jeunes joueurs les plus prometteurs de l’équipe, Suzuki et Romanov.

Bergevin doit remporter la palme du meilleur vendeur, et de loin.

