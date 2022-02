(New York) Chris Kreider a marqué deux fois et les Rangers de New York ont vaincu les Panthers de la Floride 5-2, mardi.

La Presse Canadienne

Meilleur buteur de la ligue (33 filets), Kreider a aussi été complice du 10e but de la saison d’Alexis Lafrenière.

Artemi Panarin a inscrit un but et récolté deux aides, tandis que Mika Zibanejad a obtenu un but et une passe.

Igor Shesterkin a stoppé 34 tirs pour aider l’entraîneur-chef des Rangers, Gerard Gallant a mettre la main sur sa 300e victoire en carrière.

Anthony Duclair et Sam Reinhart ont fait scintiller la lumière rouge pour les Panthers.

Aleksander Barkov a obtenu deux aides et Spencer Knight a réalisé 29 arrêts.

Plus tôt mardi, l’attaquant Jonathan Huberdeau, des Panthers, a été nommé la première étoile du mois de janvier dans la LNH.

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jonathan Huberdeau

Huberdeau a mené la ligue avec 19 passes et 25 points en 15 matchs.

Il a aidé les Panthers à atteindre le sommet du classement général de la LNH.

La Floride a montré une fiche de 12-2-1 le mois dernier.

Huberdeau a inscrit au moins un point dans 13 matchs en janvier.

Le 14 janvier, il a récolté un but et trois passes aux dépens des Stars de Dallas.

L’athlète de Saint-Jérôme domine le circuit Bettman avec 64 points, dont 47 passes.

Âgé de 28 ans, Huberdeau participera au match des étoiles pour la deuxième fois de sa carrière samedi, à Las Vegas.