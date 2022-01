Hossa, Sharp et Olczyk aideront les Blackhawks

(Chicago) Les anciens attaquants des Blackhawks de Chicago Eddie Olczyk, Marian Hossa et Patrick Sharp aideront l’équipe à trouver un directeur général.

Jay Cohen Associated Press

Le président des Blackhawks, Danny Wirtz, a dit qu’Olczyk, Hossa et Sharp « sont des têtes de hockey respectées ».

Mike Forde, le président de Sportsology et une ancienne tête dirigeante du club de soccer anglais Chelsea F. C., aidera également l’équipe dans les recherches.

« En plus d’autres conseillers, nous allons utiliser leurs expertises et leur stratégie avant-gardiste dans notre quête de trouver un nouveau directeur général », a déclaré Wirtz, lundi, par voie de communiqué.

Les Hawks débuteront les entretiens d’embauche cette semaine.

Wirtz, le fils du propriétaire Rocky Wirtz, a annoncé mercredi que l’équipe a prévu de convoquer des candidats « non seulement du monde du hockey, mais aussi de l’extérieur ».

Le directeur général par intérim, Kyle Davidson, est en lice pour le poste permanent.

Davidson a été promu au poste intérimaire lorsque le directeur général de longue date Stan Bowman a démissionné en octobre, dans la foulée du rapport d’un cabinet d’avocats externe.

Le rapport a révélé que l’organisation avait mal géré les allégations selon lesquelles un entraîneur adjoint aurait agressé sexuellement Kyle Beach en marge de la conquête de la coupe Stanley de l’équipe en 2010.

Le rapport a également joué un rôle dans le départ d’Al MacIsaac, un autre des plus hauts dirigeants du volet hockey des Blackhawks.

La LNH a aussi infligé une amende de 2 millions à l’équipe pour « les procédures internes inadéquates de l’organisation et sa réponse insuffisante et inopportune ».

Sharp et Hossa ont été des rouages importants dans les trois dernières éditions des Blackhaws qui ont gagné la Coupe Stanley, en 2010, 2013 et 2015. Olczyk, âgé de 55 ans, a entamé et conclu sa carrière avec les Blackhawks, marquant 77 de ses 342 buts avec la formation. Il a totalisé 322 parties de saison régulière avec les Blackhawks.