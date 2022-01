Carey Price désire revenir au jeu quand son genou le lui permettra. Au-delà de sa volonté, la question est plutôt de savoir s’il pourra le faire cette saison. Et même s’il pourra le faire tout court.

Au cours d’une entrevue d’une demi-heure qu’il a accordée aux représentants de La Presse, dimanche après-midi, le nouveau directeur général du Canadien Kent Hughes n’a pas caché qu’autant l’organisation que son gardien vedette étaient dans le noir quant à son avenir comme hockeyeur professionnel.

Au cours d’un point de presse en début de soirée, le gardien n’a pas contredit son patron. « Tu ne sais jamais, c’est toujours une possibilité, a-t-il affirmé. Il y a beaucoup de choses, au cours des deux prochaines semaines, qui vont déterminer le reste de ma saison. Je suis un peu anxieux de connaître la réponse. On va l’apprendre assez vite. »

Price a subi une opération au genou, l’été dernier, qui devait d’abord lui demander une convalescence de 10 à 12 semaines. On estimait alors que, si tout se passait comme prévu, il serait en mesure d’être guéri à temps pour le début de la saison en octobre. Six mois après l’intervention chirurgicale, non seulement le gardien n’a toujours pas disputé un match, mais l’état de sa progression demeure nébuleux.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le directeur général du Canadien, Kent Hughes

Price, qui a en outre passé un mois dans le programme d’aide aux joueurs de la LNH en raison d’abus de substances, a subi deux régressions dans sa rééducation. Il a enfilé son équipement complet au cours des derniers jours, ce qu’il n’avait pas fait depuis la mi-décembre. C’est la troisième fois qu’il se rend à ce point, mais la deux premières se sont soldées par un recul. D’où sa prudence à s’avancer à ce sujet, bien qu’il soutienne « espérer être en uniforme bientôt ». « Je vais voir comment mon genou répond. »

C’est ce que Kent Hughes avait en tête en déclarant que « ça va prendre du temps avant de savoir s’il sera en mesure de jouer cette année, et on ne sait pas ce qui va arriver la saison prochaine ».

Vu son historique de blessures, « on ne sait même pas s’il va jouer au hockey », a poursuivi le DG. La question de sa place dans l’équipe à moyen ou long terme, dans la perspective d’une reconstruction totale ou partielle de la formation, n’a pas encore été abordée avec lui, et ce, même si une rencontre entre Price et la direction a eu lieu samedi.

« On a eu une bonne discussion, une discussion positive, mais nous voulons d’abord déterminer s’il sera en mesure de revenir à l’action. »

Des blessures à des endroits névralgiques (genou, dos, épaule) qui entraînent des complications, même après une opération, peuvent devenir hautement imprévisibles, a-t-il rappelé.

Hughes a cité l’exemple de Shea Weber : lorsque les séries éliminatoires ont pris fin, « personne ne pensait que sa carrière était terminée ».

« Et on est rendus où on est rendus », a-t-il ajouté. Le sort du capitaine du CH n’a pas été abordé pendant la conversation entre La Presse et le DG, mais ce dernier a néanmoins affirmé à d’autres médias, notamment au 91,9 Sports, que Weber ne jouerait plus.