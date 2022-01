Le Canadien de Montréal a entamé la pause du match des étoiles sur une mauvaise note, dimanche soir, après avoir concédé quatre buts en moins de 10 minutes aux Blue Jackets de Columbus au premier tiers, en route vers une défaite de 6-3.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Nick Suzuki, Tyler Toffoli et Artturi Lehkonen ont touché la cible pour le Canadien, qui a encaissé une sixième défaite d’affilée. Lehkonen a aussi ajouté deux mentions d’assistance à sa fiche.

Pour un quatrième match consécutif, le Canadien a procédé à un changement de gardiens en cours de route. Cette fois-ci, Samuel Montembeault a été chassé de la rencontre après avoir concédé trois buts sur sept tirs. Son auxiliaire, Cayden Primeau, s’est amené en relève et a complété la rencontre avec 26 arrêts sur 28 lancers. Rien pour aider à la confiance déjà fragile du CH.

Les hommes de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme entameront maintenant une pause de huit jours, qui les mènera au match du 8 février contre les Devils du New Jersey au Centre Bell.

« C’est certain qu’on aurait aimé mieux finir sur une autre note, mais peut-être que [cette pause] va nous permettre d’avoir plus de temps pour retrouver certains joueurs. On va voir, mais ça pourrait être positif », a déclaré Ducharme en visioconférence après la rencontre.

« Personne ne s’habitue à la défaite. C’est un feeling qu’on n’aime pas – du moins moi je le déteste, et je suis certain que c’est pareil dans le vestiaire –, donc on va revenir après la pause et s’assurer qu’on reparte dans la bonne direction », a résumé Ducharme.

Patrik Laine, deux fois, Jack Roslovic, Eric Robinson, Yegor Chinakhov et Cole Sillinger ont marqué pour les Blue Jackets, victorieux dans un deuxième match de suite pour la première fois depuis la fin novembre.

Joonas Korpisalo a fait 32 arrêts devant la cage des Blue Jackets.

Peut-être inspiré par le retour au jeu des attaquants Paul Byron et Brendan Gallagher, le Canadien s’est mis rapidement en marche face aux Blue Jackets.

Suzuki a procuré une priorité de 1-0 au Canadien 1 : 19 après la mise au jeu initiale. Durant une brève bataille pour le disque derrière le but, Toffoli s’est habilement faufilé à travers l’action et a remis à Suzuki, à l’embouchure du filet. Le meilleur pointeur du CH a converti son propre rebond à l’aide d’un revers, en envoyant la rondelle contre le patin droit de Gustav Nyquist.

Mais chassez le naturel et il revient rapidement au galop.

Le Canadien n’a été aux commandes que pendant 2 : 32 ; les visiteurs ont brisé l’égalité moins de six minutes plus tard et à peine la mi-temps de la période franchie, Columbus a doublé le coussin.

Laine a parti le bal avec un tir des poignets. Roslovic a poursuivi la charge d’un tir sec, puis Robinson a fait mouche lors d’une échappée.

Ainsi a pris fin la soirée de Montembeault, remplacé par Primeau.

Ce changement n’a pas stoppé l’hémorragie immédiatement, n’en déplaise à Ducharme. À 13 : 14, toujours au premier vingt, c’est le jeune Chinakhov qui a marqué en échappée. Il a profité d’un cafouillage de Kale Clague et a déjoué Primeau entre les jambières.

Puis, 39 secondes avant le deuxième entracte, Toffoli a réduit l’écart à 4-2 à l’aide d’un tir sur réception, suite à une passe de Lehkonen.

Le CH a continué de lutter. Du flanc droit, Jake Evans a centré vers Lehkonen qui a fait dévier du bout du bâton en désavantage numérique, à 6 : 55. Tous les espoirs étaient alors permis.

Mais voilà, après avoir bourdonné pendant de nombreuses secondes autour du filet de Korpisalo, Sillinger s’est amené en contre-attaque et soulevé le disque derrière Primeau. C’en était fait du Bleu-blanc-rouge.

Laine a complété dans un filet désert, avec 2 : 48 au cadran.

Échos de vestiaire

Brendan Gallagher, qui est revenu au jeu après une absence de 10 matchs en raison d’une blessure au bas du corps, était content de revoir Paul Byron.

« J’étais content pour lui, il a travaillé très fort en rééducation. Je sais qu’il a vécu des moments frustrants, mais il ne fait aucun doute qu’il allait revenir en étant le même joueur qu’auparavant. Je suis certain qu’il était content d’être de retour sur la patinoire. Il a regardé assez de matchs des gradins ; il était temps qu’il revienne au jeu. »

Paul Byron, qui disputait un premier match cette saison à la suite d’une opération à la hanche, a admis qu’il y avait encore un peu de « rouille » dans son jeu.

« J’ai senti que j’avais le souffle court à certains moments dans la partie. Le match se déroulait un peu trop vite pour moi, car je me suis retrouvé parfait derrière le jeu. Mais je suis confiant que ça va revenir avec le temps. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps d’entraînement, mais je fais de mon mieux afin de poursuivre ma progression. Il faut que je fasse de mon mieux pour aider l’équipe, et c’est tout. »

Josh Anderson a trouvé étrange d’affronter ses anciens coéquipiers des Blue Jackets pour la première fois depuis la transaction qui l’a amené à Montréal, le 6 octobre 2020, en retour de Max Domi.

« C’était un peu étrange, même si je n’ai reconnu que huit ou neuf visages du temps où je jouais pour eux. […] Ça faisait un bout que j’attendais ce moment-là, mais avec la COVID-19 et les restrictions aux frontières, je savais que je devais être patient. J’aurais aimé un meilleur dénouement, mais c’est comme ça. »