On peut se demander comment Samuel Montembeault a bien pu se sentir.

Le gardien du Canadien connaissait déjà une soirée de misère. Il venait d’accorder cinq buts, il était laissé à lui-même, et devant lui, bien peu de joueurs en rouge avaient l’air d’avoir envie d’être là.

Puis le gros Zack Kassian s’est permis de passer derrière le filet et de frapper Montembeault à la tête. Le masque du jeune gardien a été propulsé en l’air sous la force de l’impact.

Il y a bien des lois non écrites au hockey, et celle-là est très claire : on ne touche pas au gardien.

Pourtant, Kassian a pu continuer à patiner sans problème, et Jeff Petry, le plus près de la scène, l’a à peine regardé.

Ce sont des jeux comme ça qui expliquent cette saison de misère et cette autre défaite, cette fois par la marque de 7-2 contre les Oilers d’Edmonton, samedi soir au Centre Bell.

Quand un joueur adverse se permet de ramasser le gardien comme ça et que les cinq joueurs sur le jeu font semblant de regarder ailleurs, ça en dit long. Ça dit que la plupart des gars dans cette équipe ont abandonné. Ça dit que le niveau de désengagement est tel que personne n’est prêt à se porter à la défense d’un coéquipier.

PHOTO JEAN-YVES AHERN, USA TODAY SPORTS Jesse Puljujarvi (13) célèbre le but de Leon Draisaitl face au gardien Samuel Montembeault (35).

Ça dit que cette équipe, de manière générale, est complètement éteinte.

Je ne demanderai jamais à un joueur en particulier d’aller se battre [... ] Dans une situation comme le coup de Kassian sur Montembeault, après ça, je veux voir cinq joueurs en rouge rentrer dans le coin. Dominique Ducharme

« On aurait pu mieux réagir, mieux se tenir ensemble », a répondu Tyler Toffoli.

En effet. Finalement, avec seulement 5 min 55 s à faire au match, il aura fallu que ce soit Michael Pezzetta qui aille tenter de régler le cas de Kassian, le temps d’une brève bagarre où il n’a certes pas eu l’avantage.

En fin de soirée, Jeff Petry a exprimé quelques regrets.

« En y repensant, j’aurais dû au moins aller dans sa face, lui parler un peu… C’est quelque chose qui me revient. Personne n’a à aller se battre avec Kassian, on sait quel genre de joueur qu’il est, mais au moins aller dans sa face pour qu’il sache que ça ne se fait pas de frapper le gardien comme ça. »

Il faut maintenant se demander ce que tout cela va finir par signifier pour Dominique Ducharme.

La direction du Canadien affirme depuis décembre que l’entraîneur sera assurément là jusqu’à la fin de la saison, mais souvent, quand une équipe ne veut plus avancer, c’est l’entraîneur qui est montré du doigt.

Or, qu’a-t-on vu sur la glace du Centre Bell samedi soir ? On a vu une équipe qui a eu l’air d’abandonner. On a vu des joueurs en rouge, plusieurs joueurs en rouge, jouer comme si ce n’était pas si important. Jeff Petry, entre autres moments décevants, s’est retrouvé à donner la rondelle aux Oilers, qui ont transformé cette autre gaffe en descente à trois contre zéro face au pauvre Cayden Primeau, qui avait pris la relève de Montembeault.

Un trois contre zéro, vous admettrez qu’on ne voit pas ça si souvent.

« Tout le monde amorce les matchs avec les meilleures intentions, a ajouté Jeff Petry. Et parfois, comme [samedi soir], ça nous glisse d’entre les doigts, et on a l’impression d’être défaits avant même que le match soit terminé. On ne se bagarre pas comme on devrait le faire pendant tout le match. C’est comme si on arrêtait… »

Voilà où on en est.

Une équipe qui ne gagne pas, c’est une chose. Mais une équipe qui ne gagne pas parce qu’elle se croit battue d’avance et parce qu’elle n’a pas tant que ça le goût de livrer bataille, ça, c’est autre chose.

Et ça, pour un entraîneur, ce n’est jamais très bon.

Dans le détail

Une victoire sans McDavid

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Connor McDavid (97) et Josh Anderson (17)

Exploit rarissime chez les Oilers : une victoire sans la moindre production de Connor McDavid. Le prodigieux attaquant a en effet été blanchi de la feuille de pointage. Avant le duel de samedi, les Oilers avaient perdu 14 des 15 derniers matchs que McDavid avait terminés sans obtenir de points. « C’est bien d’avoir de la production secondaire, d’avoir de la production des quatre trios. Ça donne une pause à nos gros joueurs », a noté Zach Hyman, auteur de deux buts et une passe. Le trio du numéro 97 a tout de même touché la cible, quand Evander Kane a fait dévier un tir d’Evan Bouchard pour ouvrir la marque. Pour Kane, c’était une jolie façon de se faire des amis dans sa nouvelle équipe. Mais pour le reste, cette unité a été plutôt tranquille. « Il y avait de la rouille et des problèmes de synchronisme, mais c’était à prévoir », a reconnu Kane après le match.

Au tour de Savard de tomber

Décidément, ça n’arrête pas de bien aller chez le Canadien. Voilà que David Savard débarque à l’infirmerie. Le défenseur chevronné est blessé à une cheville et s’absentera pour huit semaines, a annoncé le Tricolore après le match. Savard était un des deux seuls joueurs de l’équipe à avoir disputé tous les matchs du CH cette saison, du moins jusqu’à samedi soir. Ne reste plus que Nick Suzuki comme « homme de fer ». Son absence a permis à Kale Clague de revenir dans la formation après en avoir été rayé lors des trois matchs précédents. Clague a formé un duo avec Chris Wideman. Même s’ils ont surtout été opposés au quatrième trio des Oilers, les deux comparses ont terminé leur soirée avec une fiche de -2 chacun.

Dominés physiquement

PHOTO JEAN-YVES AHERN, USA TODAY SPORTS Ben Chiarot (8) tente de repousser Kailer Yamamoto (56).

Pour la deuxième fois cette semaine, le Tricolore en a arraché contre un trio pesant. Hyman et Zack Kassian, les deux ailiers de Ryan Nugent-Hopkins, font chacun osciller la balance à 211 lb. Au Minnesota, c’était le trio de Jordan Greenway, Joel Eriksson Ek et Marcus Foligno qui a dominé le Tricolore. Cette incapacité du CH à s’imposer physiquement a permis aux Oilers de travailler à leur guise dans l’enclave. D’ailleurs, les visiteurs ont marqué leurs deux premiers buts en gagnant la bataille du positionnement devant le filet, tandis que Hyman a fait ce qu’il voulait contre Ben Chiarot avant de préparer le but de Nugent-Hopkins, qui donnait aux Oilers une avance de 4-1. En l’absence de Savard, Chiarot est le seul défenseur de plus de 215 lb chez le Canadien. Ce genre de soirée risque de se reproduire souvent dans les prochaines semaines…

Ils ont dit

Tyler Toffoli

On ne veut pas avoir un gardien qui doit faire 50 arrêts par soir… Nos gardiens reçoivent beaucoup de tirs et eu on doit essayer de cesser de donner des chances de qualité comme ça à l’adversaire. On regarde le classement, on n’est pas là… alors on doit faire de notre mieux et trouver une façon de ne pas gaspiller cette saison. Jake Evans

Il faut trouver cette constance… on a bien joué à certains moments dans le match, on donne un but, il faut trouver une façon de retrouver le momentum. On a de la misère avec ça en ce moment. Dominique Ducharme

J’ai aimé notre réaction en début de deuxième période […] je pense pas qu’on ait abandonné. On a commencé le match avec un plan, McDavid n’a pas eu de point, on leur a donné 24 tirs et 12 chances de marquer… si on m’avait dit ça avant le match, j’aurais cru en nos chance. Dominique Ducharme

On a pris une avance de 3-0, on pouvait sentir que le match leur glissait entre les mains, et il n’y avait pas d’énergie dans l’amphithéâtre. Chaque fois qu’ils marquaient, on a répliqué rapidement. Zach Hyman

Ç’a été une bizarre année. J’ai joué un peu, je me suis blessé à une épaule, on a eu la pause COVID de Noël, ensuite c’est moi qui ai eu la COVID ! J’espère pouvoir trouver mon rythme. Je suis content de simplement jouer au hockey. Zach Hyman

On a fait deux revirements en deuxième période qui leur ont donné du momentum. Mais on a bien fermé le jeu en troisième. Les gars parlaient de faire la bonne chose, ils se coachaient eux-mêmes. C’est bon signe. Dave Tippett

En hausse

Michael Pezzetta

Il n’a pas marqué et a très peu joué, mais sa décision d’aller défier Zack Kassian témoigne d’une force de caractère indéniable qui n’est pas le lot de tous dans cette équipe.

En baisse

Ben Chiarot

Il a été sur la glace pour six buts des Oilers. On appelle ça une soirée épouvantable.

Le chiffre

20

Le nombre de buts accordés par le Canadien à ses trois derniers matchs.