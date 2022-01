Consultez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Kevin Fiala et Mats Zuccarello — un ancien joueur des Rangers — ont chacun obtenu un but et une aide pour prolonger leur séquence de matchs avec au moins un point à 10.

Frédérick Gaudreau a inscrit le filet gagnant en troisième période et le Wild du Minnesota a vaincu les Rangers de New York 3-2, vendredi soir, après la cérémonie qui a vu le numéro du chandail d’Henrik Lundqvist être retiré.

Lucas Raymond a inscrit le seul but en tirs de barrage et les Red Wings de Detroit ont battu les Penguins de Pittsburgh 3-2, vendredi soir.

Les Capitals s’offrent facilement les Stars

Nicklas Backstrom a marqué un but et a récolté une aide, Vitek Vanecek a stoppé 30 tirs et a signé son deuxième blanchissage de la saison et les Capitals de Washington ont défait leur ancien coéquipier Braden Holtby et les Stars de Dallas par la marque de 5-0, vendredi soir.

Trevor van Riemsdyk, Tom Wilson, John Carlson et Connor McMichael ont aussi fait vibrer les cordages pour les Capitals. Evgeny Kuznetsov a obtenu deux mentions d’assistance.

Holtby a accordé cinq buts sur 22 tirs avant d’être remplacé au début de la troisième période par Jake Oettinger, qui a réalisé deux arrêts. Holtby a affronté les Capitals pour la première fois de sa carrière. Il a porté l’uniforme des Capitals lors de ses 10 premières saisons en LNH.

Les Stars, qui ont retiré le numéro de Sergei Zubov avant le match, ont vu leur série de quatre victoires être mise à terme.

