Malgré une remontée, le Canadien rate son retour à domicile

(Montréal) Le gardien de but Cayden Primeau a concédé trois buts sur seulement sept tirs, Trevor Zegras a marqué deux fois — dont un filet absolument spectaculaire — et le Canadien s’est incliné 5-4 devant les Ducks d’Anaheim, jeudi soir, à l’occasion du premier match des Montréalais au Centre Bell en six semaines.