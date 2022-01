(Montréal) Le gardien de but Cayden Primeau a concédé trois buts sur seulement sept tirs, Trevor Zegras a marqué deux fois — dont un filet absolument spectaculaire — et le Canadien s’est incliné 5-4 devant les Ducks d’Anaheim, jeudi soir, à l’occasion du premier match des Montréalais au Centre Bell en six semaines.

La Presse Canadienne

Jake Evans, deux fois, Artturi Lehkonen et Laurent Dauphin ont fait vibrer les cordages pour le Canadien (8-27-7), qui n’avait pas perdu contre les Ducks sur sa patinoire depuis 2014.

En plus du doublé de Zegras, Sam Carrick, Cam Fowler et Troy Terry ont trouvé le fond du filet pour les Ducks (22-16-8), qui ont rebondi après avoir encaissé une défaite de 4-3 en tirs de barrage la veille contre les Maple Leafs de Toronto.

Primeau a été retiré de la rencontre pour la quatrième fois en sept départs, après 20 minutes de jeu. Samuel Montembeault, qui se remet d’une blessure mineure au haut du corps, a été appelé en renfort en début de deuxième période et a complété la rencontre avec 13 arrêts.

À l’autre bout de la patinoire, Anthony Stolarz a repoussé 36 lancers.

Il avait encaissé la défaite à ses trois départs précédents, dont son dernier le 14 janvier contre le Wild du Minnesota.

Le Tricolore a converti une de ses deux opportunités en supériorité numérique, tandis que les Ducks ont touché la cible deux fois en quatre occasions.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Carrick, le capitaine des Gulls de San Diego dans la Ligue américaine de hockey, a ouvert la marque en déjouant Primeau en échappée à 8 : 14 du premier tiers. Il s’agissait seulement du deuxième tir des Ducks au cours de l’engagement.

Une pénalité de quatre minutes imposée à Dauphin — un bâton élevé au visage de Ryan Getzlaf, qui n’est pas retourné au jeu après l’incident — a ensuite fait basculer le match en faveur des Ducks.

Fowler a doublé l’avance des visiteurs en décochant un puissant lancer frappé de la ligne bleue dans la lucarne, avec 4 : 48 à faire à la période. Puis, moins de deux minutes plus tard, Terry a creusé l’écart à 3-0 d’un tir sur réception vif. C’était alors le troisième but concédé par Primeau en seulement sept tirs.

Montembeault s’est amené en renfort au retour de l’entracte, et les deux équipes ont échangé un but chacune en l’espace d’à peine 10 secondes. Après celui d’Evans à 1 : 15, Zegras a réussi un filet de style « Michigan » — allez voir les reprises vidéo, elles en valent la peine — pour porter le pointage à 4-1.

Mince consolation pour le CH, Lehkonen a réduit l’écart à deux buts en touchant la cible d’un tir sur réception de l’enclave à mi-chemin du deuxième vingt. Il s’agissait de son premier filet sur les unités spéciales cette saison. Zegras est toutefois revenu à la charge en fin d’engagement pour donner les commandes 5-2 aux Ducks.

Evans a réduit le déficit à 5-3 à 1 : 24 de la troisième période, puis Dauphin a racheté son erreur de la première période en déjouant du revers Stolarz sur un tir de pénalité, avec 5 : 58 à écouler au cadran. Le Bleu-blanc-rouge a toutefois manqué de temps pour compléter la remontée.

L’attaquant Lukas Vejdemo, qui n’avait pas joué avec le CH depuis le 12 janvier contre les Bruins à Boston, était le seul changement à sa formation partante. Il a remplacé Christian Dvorak, qui a encaissé un coup à la tête du défenseur du Wild Jared Spurgeon lors du dernier match.

Le Canadien poursuivra son séjour de huit matchs à domicile en croisant le fer avec les Oilers d’Edmonton samedi soir, avant d’affronter les Blue Jackets de Columbus le lendemain.