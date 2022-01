Consultez les comptes-rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

La Presse

Les Islanders s’inclinent 3-2 face aux Kings Andreas Athanasiou a marqué et a aidé sur le premier but de Quinton Byfield dans la LNH, Calvin Peterson a réalisé 23 arrêts et les Kings de Los Angeles ont vaincu les Islanders de New York 3-2, jeudi soir. Adrian Kempe a également trouvé le fond du filet pour les Kings, qui ont remporté deux des trois premiers matchs d’un périple de six rencontres. Les Islanders n’ont marqué que bien tard, Matthew Barzal et Casey Cizikas faisant mouche dans les trois dernières minutes du match. Semyon Varlamov a stoppé 27 tirs pour les Islanders. Le défenseur des Kings Drew Doughty a disputé son 1000e match en carrière dans la LNH. Associated Press

Sam Bennett contribue à un gain des Panthers PHOTO JASEN VINLOVE, USA TODAY SPORTS Sam Bennett (9) a compté deux buts dans la victoire des siens. Sam Bennett a réussi un doublé dans un gain de 4-1 des Panthers de la Floride face aux Golden Knights de Vegas, jeudi. Aleksander Barkov a signé un 200e but et obtenu un 500e point. Mason Marchment a été l’autre buteur des vainqueurs. Spencer Knight a stoppé 24 tirs pour la Floride, dont la fiche à Sunrise est 22-3-0. Zach Whitecloud a fait mouche pour Vegas, tandis que Robin Lehner a fait 28 arrêts. Bennett a réussi le but déterminant à l’aide d’un tir des poignets, dans la deuxième minute de la période médiane. Il en est à 19 filets cette saison, un sommet en carrière. Max Pacioretty disputait un premier match depuis le 28 décembre. Le joueur des Knights a récupéré à la suite d’une opération au poignet. Paul Gereffi, Associated Press

Les Hurricanes l’emportent en fusillade PHOTO MARC DESROSIERS, USA TODAY SPORTS Andrei Svechnikov déjoue Matt Murray en fusillade Andrei Svechnikov a réussi le but clé en fusillade et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Sénateurs d’Ottawa 3-2, jeudi. Nino Niederreiter avait créé l’impasse à 16 : 38 en troisième période. Ottawa a eu quelques bonnes occasions en prolongation, sans parvenir à déjouer Frederik Andersen. Le club a aussi laissé passer un avantage numérique, dans les 50 dernières du temps additionnel. Derek Stepan a aussi marqué en temps régulier pour la Caroline, tandis qu’Andersen a fait 37 arrêts. Alex Formenton et Nick Paul ont été les buteurs des Sénateurs. Matt Murray a bloqué 27 tirs. Les Sénateurs étaient en quête d’un troisième gain de suite. L’équipe va rejouer samedi après-midi à la maison, face aux Ducks d’Anaheim. La Presse Canadienne

Columbus renoue avec la victoire PHOTO PAUL VERNON, ASSOCIATED PRESS Boone Jenner et Gustav Nyquist célèbrent le but de Sean Kuraly inscrit en troisième période. Boone Jenner et Sean Kuraly ont marqué deux fois chacun, jeudi, aidant les Blue Jackets de Columbus à gagner 5-3 face aux Rangers de New York. Les Jackets perdaient 2-0 après 4 : 44 au premier tiers, mais quatre buts d’affilée les ont menés vers un premier gain en quatre matchs. Gustav Nyquist a lancé la poussée, qui s’est conclue avec le deuxième filet de Jenner. Zach Werenski a récolté trois passes et Joonas Korpisalo a stoppé 33 tirs. Artemi Panarin a fourni un but et deux mentions d’aide dans une cause perdante. Il a récolté au moins un point dans six matchs d’affilée. Barclay Goodrow et Mika Zibanejad ont été les autres buteurs des visiteurs. La recrue Braden Schneider a inscrit deux passes et Alexandar Georgiev a fait 14 arrêts. Les Rangers vont accueillir le Wild vendredi, soirée du retrait du chandail de Henrik Lundqvist. Les Blue Jackets seront de passage au Centre Bell dimanche. Nicole Kraft, Associated Press

Le Lightning a le dessus sur les Devils 3-2 PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Le Lightning a porté sa fiche à 11-1-1 à ses 13 dernières parties à domicile. Anthony Cirelli a marqué le but gagnant à mi-chemin en troisième période et le Lightning de Tampa Bay a prévalu 3-2 face aux Devils du New Jersey, jeudi. Cirelli a donné l’avance 3-2 au Lightning une minute après que Jack Hughes ait égalisé la marque pour les Devils. Cirelli avait été frustré lors d’un tir de punition au deuxième vingt. Alex Killorn et Mathieu Joseph ont également fait mouche pour le Lightning. Andrei Vasilevskiy a réalisé 31 arrêts. Le Lightning a porté sa fiche à 11-1-1 à ses 13 dernières parties à domicile. Damon Severson a marqué un but et a récolté une aide dans la défaite. Jesper Bratt a obtenu deux mentions d’assistance et Jon Gillies a fait 32 arrêts. Associated Press