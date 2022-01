Le mot se passait depuis quelques jours, mais voilà que ça semble officiel : le joueur controversé Evander Kane se serait entendu avec les Oilers d’Edmonton pour le reste de la saison.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Selon ce que rapporte Elliotte Friedman, de Sportsnet, l’ailier de 30 ans recevra un salaire annuel de 750 000 $ en plus d’un boni à la signature de 625 000 $. Comme il ne reste qu’une moitié de saison à jouer, il recevra la moitié du salaire, ce qui lui rapportera environ 1 million au total d’ici la fin de la campagne. Le contrat inclurait également une clause de non-mouvement, qui empêchera l’équipe de l’échanger ou de le renvoyer dans les mineures.

La saga entourant Evander Kane dure depuis déjà plusieurs semaines, voire mois. Le 8 janvier, l’attaquant a été placé au ballottage par les Sharks de San Jose, qui ont cité des infractions à son contrat en tant que joueur de la LNH ainsi que le non-respect du protocole de COVID-19. Kane aurait voyagé vers le Canada pendant le temps des Fêtes alors qu’il avait testé positif dans les journées précédentes.

Il n’a cependant pas été réclamé au ballottage et les Sharks se sont retrouvés en position de résilier son contrat de sept ans et 49 millions signé en mai 2019. Le 9 janvier, l’Association des joueurs de la LNH a déposé un grief au nom du joueur afin de contester la résiliation. Ledit grief soutient que les Sharks n’avaient pas de motif suffisant pour agir ainsi.

Pour s’entendre avec une autre équipe, Kane devait attendre que soit complétée l’enquête de la LNH concernant son voyage du temps des Fêtes. Le rapport, réalisé par la firme Patterson Belknap Webb & Tyler LPP, a été déposé jeudi. Il indique qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour « conclure que M. Kane a sciemment fait de fausses déclarations concernant son statut COVID-19 ou ses résultats des tests en rapport avec son voyage à l’étranger ». Ainsi, aucune discipline ne lui sera imposée, ce qui le rend admissible à signer avec les Oilers.

L’attaquant a souvent fait parler de lui négativement par le passé. L’été dernier, il a été accusé de parier sur des matchs de hockey, de perdre délibérément les parties sur lesquelles il avait parié, ainsi que d’abus sexuels et physiques de la part de son ex-épouse. La LNH a toutefois enquêté et n’a trouvé aucune preuve pour appuyer ces allégations.

Le natif de Vancouver avait ensuite été suspendu 21 matchs par la LNH en octobre dernier pour avoir soumis un faux document prouvant sa vaccination à la COVID-19.

Lorsque la suspension a été levée, à la fin novembre, les Sharks ont placé Kane au ballottage et l’ont envoyé dans la Ligue américaine, avec le Barracuda de San Jose, avec lequel il a disputé cinq matchs. C’est donc dire que sa dernière rencontre dans la Ligue nationale remonte au 12 mai 2021.

Les Oilers avaient bien commencé la saison avec 16 victoires et cinq défaites en 21 matchs, menant l’Association de l’Ouest au 1er décembre. Rien ne va plus depuis et l’équipe se trouve présentement au 11e rang de l’Association avec 20 victoires et 16 défaites. Ce, même si Leon Draisaitl et Connor McDavid se trouvent respectivement aux 1er et 4e rangs des pointeurs du circuit Bettman.