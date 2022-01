(Buffalo) L’effectif dégarni de gardiens des Sabres de Buffalo a perdu un autre soldat mercredi lorsque la LNH a infligé une suspension de trois matchs à Aaron Dell, pour une mise en échec aux dépens de Drake Batherson, des Sénateurs d’Ottawa.

John Wawrow Associated Press

La LNH a tenu compte du fait que Batherson a subi une fracture de la cheville gauche en entrant en collision avec la bande.

L’incident est survenu en fin de première période lors de la victoire de 5-0 des Sénateurs contre les Sabres, mardi.

Quatre gardiens des Sabres sont absents en raison de blessures.

Buffalo pourrait devoir engager un gardien en vue d’un voyage de trois matchs dans l’Ouest qui s’entamera samedi, en Arizona.

La séquence est survenue quelques instants après que Tyler Ennis eut donné les devants 3-0 aux Sénateurs.

Dell est sorti de son filet pour stopper le disque qui a glissé le long de la rampe et l’a laissé pour le défenseur Mattias Samuelsson. Batherson a poursuivi Samuelsson derrière le filet et Dell s’est imposé dans le chemin du joueur des Sénateurs et lui a donné un coup d’épaule.

Dell n’a pas été pénalisé pour son geste lors de la partie.

Batherson a eu besoin d’aide pour quitter la patinoire. L’ancien de la LHJMQ avait été choisi comme représentant des Sénateurs au match des étoiles de la LNH, qui sera disputé la semaine prochaine. Il sera remplacé par son coéquipier Brady Tkachuk.

Batherson, qui mène les Sénateurs pour les buts marqués, a inscrit son 13e filet de la saison plus tôt dans la rencontre.

La suspension coûtera 11 250 $ à Dell en salaire.

Outre Dell, Michael Houser est le seul gardien en santé des Sabres.

Le gardien partant des Sabres en début de saison, Craig Anderson, a raté 32 parties en raison d’une blessure au haut du corps. Il a recommencé à s’entraîner sur la patinoire, mais ne sera fort probablement pas disponible d’ici la fin du voyage.

Dustin Tokarski a raté les 20 derniers matchs en raison de la COVID-19. Il se rétablit toujours du virus.

Ukko-Pekka Luukkonen (bas du corps) et Malcolm Subban (haut du corps) ont chacun manqué sept matchs après s’être blessés lors d’une défaite de 6-1 le 11 janvier, contre le Lightning de Tampa Bay.