(Vancouver) Les Canucks de Vancouver ont comblé le poste vacant de directeur général, mercredi, avec l’embauche de Patrik Allvin, un ancien de l’organisation du Canadien de Montréal.

La Presse Canadienne

Allvin, qui occupait le rôle de directeur général adjoint des Penguins de Pittsburgh depuis novembre 2020, devient le 12e directeur général dans l’histoire des Canucks.

Âgé de 47 ans, Allvin a fait partie de l’organisation des Penguins pendant les 16 dernières saisons et y a également œuvré à titre de directeur du recrutement amateur.

Originaire de Leksand, en Suède, Allvin a été un hockeyeur professionnel pendant neuf ans, en Amérique du Nord et en Europe, avant que le Canadien ne l’embauche à titre de recruteur en 2002.

L’arrivée d’Allvin à Vancouver lui permettra de renouer avec Jim Rutherford, qui a été le directeur général des Penguins entre 2014 et 2021, et qui a aidé l’équipe à gagner la coupe Stanley en 2016 et en 2017.

« Diriger une formation de la LNH au Canada est un honneur, et notre objectif est de bâtir une équipe championne à Vancouver », a fait savoir le nouveau directeur général, dans un communiqué.

« (Jim Rutherford) a assemblé un groupe diversifié et talentueux aux opérations hockey à Vancouver, et j’ai hâte de travailler de près avec chacun d’entre eux afin de bâtir une équipe dont les partisans seront fiers et qui, ultimement, luttera de nouveau pour une coupe Stanley. »

Au début de décembre 2021, Rutherford a été nommé président des opérations hockey et directeur général par intérim des Canucks, dans la foulée des congédiements de l’entraîneur-chef Travis Green, du directeur général Jim Benning et d’autres membres du personnel de direction.

« Il est intelligent, il travaille avec ardeur, prend de solides décisions et je crois qu’il va nous aider à bâtir une équipe gagnante à Vancouver », a déclaré Rutherford, dans un communiqué.

Lundi, Rutherford a bonifié son équipe de direction en annonçant l’arrivée d’Émilie Castonguay, une ancienne agente de joueurs, à titre de directrice générale adjointe.

Auparavant, Rutherford avait nommé Derek Clancey dans un autre poste de directeur général adjoint et Stan Smyl, une ancienne vedette des Canucks, dans le rôle de vice-président des opérations hockey. Il avait aussi confirmé que les frères Daniel et Henrik Sedin demeureraient en poste à titre de conseillers spéciaux au directeur général.