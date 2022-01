Carey Price n’est toujours pas sur patins… et apparemment, ce n’est pas pour bientôt non plus.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Le Canadien a fourni une mise à jour de son état de santé mercredi matin. Sa porte-parole Chantal Machabée a indiqué que le gardien « poursui[vait] sa réadaptation » et qu’il travaillait en gymnase « depuis plusieurs jours ».

« On continue d’évaluer la situation », a-t-elle ajouté, précisant qu’aucune date n’avait encore été établie pour un retour sur la patinoire.

Invité à apporter des précisions à ce sujet, l’entraîneur-chef Dominique Ducharme a paru agacé. « Parlons de hockey », a-t-il lancé avec impatience.

L’entraîneur des gardiens du CH, Éric Raymond, s’est lui aussi adressé aux médias, mercredi. Il a assuré que Carey se présentait chaque jour au centre d’entraînement, qu’il se soumettait à ses traitements et qu’il se dirigeait « dans la bonne direction ».

« Tu vois que c’est un gars qui a hâte de jouer au hockey, a poursuivi Raymond. Ça lui manque. J’ai senti un peu de frustration, ce n’est pas facile pour lui. Il travaille fort pour revenir. »

« C’est son genou qui va nous dire » quand il va revenir.

Après une opération au genou subie l’été dernier, Carey Price devait d’abord revenir au jeu à temps pour le début de la saison. À la mi-septembre, il patinait en solitaire. Quelques jours avant le début de la saison, en octobre, il a intégré le programme d’aide des joueurs de la LNH pour une dépendance aux substances.

En novembre, il a repris l’entraînement hors glace et, avant les Fêtes, il patinait avec les réservistes et recevait des lancers. En raison de l’explosion des cas de COVID-19, il n’a pu consulter son médecin comme il devait le faire en décembre, ce qui a retardé sa rééducation. La pause d’entraînement imposée à tous les joueurs de l’équipe après le jour de l’An aurait ensuite remis les compteurs à zéro dans son cas.

Montembeault, Byron et Gallagher à l’entraînement

De retour d’un long voyage, et à l’approche d’une série de trois matchs à domicile, le Canadien a repris l’entraînement mercredi matin.

Après avoir raté les deux dernières rencontres en raison d’une blessure au « haut du corps », le gardien Samuel Montembeault est de retour sur la glace.

Les attaquants Paul Byron et Brendan Gallagher ont eux aussi renoué avec leurs coéquipiers. Les deux portent toutefois des chandails les excluant de contact. Ils ne devraient donc pas jouer jeudi contre les Ducks d’Anaheim.

Byron n’a pas encore joué cette saison. Il a été opéré à une hanche l’été dernier. Il était question qu’il revienne au jeu dans les derniers jours de l’année 2021 ou au début de janvier, mais il a attrapé la COVID-19 et sa rééducation a semblé marquer un recul. Quant à Gallagher, il a raté les huit derniers matchs en raison d’une blessure au « bas du corps ».

On remarque toutefois l’absence de Christian Dvorak. En raison d’un contact à la tête lundi soir contre le Wild du Minnesota, il avait été limité à deux présences en début de match. Il est officiellement en « jour de thérapie », tout comme le gardien Michael McNiven d’ailleurs.

Par ailleurs, le Canadien a placé le nom du défenseur Sami Niku au ballottage. Parmi les autres mouvements dans la formation, le défenseur Josh Brook a été réactivé de la liste des blessés, puis cédé au Rocket de Laval. McNiven, lui, a été affecté à l’escouade de réserve.