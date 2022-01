Les Canucks de Vancouver sont toujours à recherche d’un nouveau directeur général. Selon les plus récentes informations, il y aurait cinq candidats en lice, dont Mathieu Darche.

Nicholas Richard La Presse

D’après l’analyste hockey et informateur Pierre LeBrun, le Québécois aurait été rencontré par l’état-major des Canucks. Darche avait aussi fait partie de la liste de candidats pour pourvoir le poste de DG chez le Canadien de Montréal, avant que l’organisation n’attribue le poste à Kent Hughes.

Darche travaille depuis plusieurs saisons pour le Lightning de Tampa Bay et occupe les fonctions de directeur des opérations hockey depuis mai 2019. Au cours des derniers jours, le nom de Darche avait aussi circulé concernant le poste de directeur général des Ducks d’Anaheim.

Parmi les autres candidats des Canucks, il y aurait Patrick Allvin, qui a été directeur du recrutement amateur et directeur général par intérim chez les Penguins de Pittsburgh. Il a travaillé main dans la main avec Jim Rutherford, président des Canucks, dans la ville de l’acier.

Il est aussi mention de deux anciens membres de l’organisation du Canadien. D’une part, Scott Mellanby, qui a été directeur du personnel des joueurs et adjoint au directeur général sous l’ère Marc Bergevin. D’autre part, Sean Burke, qui a été recruteur chez le CH en 2017 et directeur du département des gardiens de but après le départ de Stéphane Waite en mars 2021.

Un autre candidat serait en lice, mais son identité n’a pas été révélée.

Rappelons que lundi, les Canucks ont engagé l’ancienne agente de joueurs Émilie Castonguay à titre d’adjointe au directeur général.