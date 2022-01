(Ottawa) Consultez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

En fin de première, Batherson s’est précipité pour récupérer la rondelle derrière le filet des Sabres et le gardien Aaron Dell lui a donné une poussée qui l’a envoyé à pleine vitesse dans la bande, les pieds devant. Batherson avait de la difficulté à mettre du poids sur sa jambe gauche et a dû être escorté dans le tunnel menant au vestiaire.

Crosby totalise six filets et 10 points depuis 10 rencontres.

Les deux ont fourni un but et deux mentions d’aide.

Joe Pavelski a récolté deux buts et deux passes, mardi, menant les Stars de Dallas vers un gain de 5-1 face aux Devils du New Jersey.

Mason Marchment récolte trois points dans un gain des Panthers 5-3

PHOTO FRED GREENSLADE, LA PRESSE CANADIENNE Connor Hellebuyck (37) et Mason Marchment (17)

Mason Marchment a marqué deux buts et obtenu une aide dans une victoire des Panthers de la Floride 5-3 sur les Jets de Winnipeg, mardi.

Cette défaite est la cinquième de suite encaissée par les Jets (0-3-2) qui étaient de retour au Centre Canada Life pour la première fois depuis le 19 décembre. Depuis, ils avaient joué huit parties consécutives sur la route en raison de la résurgence de la pandémie de COVID-19.

Seulement 250 partisans étaient admis pour le match de mardi en raison des restrictions sanitaires au Manitoba. On avait ressorti les bruits de foule préenregistrés pour l’occasion.

En plus du brio de Marchment, les Panthers pouvaient aussi miser sur son partenaire de trio Anton Lundell, qui a récolté un but et une mention d’aide dans le match.

Carter Verhaeghe et Sam Bennett ont aussi trouvé le fond du filet pour les Panthers (29-9-5). Sam Reinhart et Aaron Ekblad ont obtenu chacun deux mentions d’assistance.

Devant le filet des vainqueurs, Sergei Bobrovsky a été solide avec 32 arrêts. Les Panthers ont conclu leur voyage de cinq parties avec une fiche de 3-2-0. Depuis le début de la saison, les Floridiens cumulent une fiche de 8-6-5 à l’étranger.

Paul Stastny, Kyle Connor et Pierre-Luc Dubois ont répliqué pour les Jets (17-15-7). Connor Hellebuyck effectuait un 12e départ consécutif et a bloqué 27 lancers.

Tout juste avant le match, les Jets ont appris que le défenseur Josh Morrissey avait reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Après une période, les Panthers menaient 3-2 grâce au spectacle offert par Marchment. Le fils de l’ancien défenseur des Jets Bryan Marchment a donné les devants aux visiteurs à 2 : 09 en faisant dévier un tir de Lundell.

Puis, Stastny a créé l’égalité six minutes plus tard, mais Marchment a récidivé pour redonner l’avance aux Panthers. Connor a fait 2-2 moins d’une minute plus tard et encore une fois, Marchment a remis les Panthers aux commandes lorsque son tir a été dévié par Lundell.

Les Jets ont encore créé l’égalité en deuxième période par l’entremise de Dubois, avec l’aide de Cole Perfetti. Verhaeghe a toutefois redonné l’avance aux Panthers avant la fin de la période. Finalement, Bennett a complété le pointage en milieu de troisième.

La Presse Canadienne