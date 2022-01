Les partisans du Canadien reconnaîtront plusieurs noms au tournoi de hockey masculin des prochains Jeux olympiques.

Guillaume Lefrançois La Presse

Hockey Canada a dévoilé mardi matin sa formation, et l’équipe comptera cinq anciens membres du Tricolore.

Ces joueurs sont les attaquants David Desharnais, Eric Staal, Jordan Weal et Daniel Carr, de même que le défenseur Mark Barberio.

C’est sans oublier le fait que l’équipe sera dirigée par Claude Julien. Seuls Weal et Desharnais ont joué sous Julien à Montréal, cependant. Et Desharnais l’a fait le temps de deux matchs, avant d’être échangé à Edmonton.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jordan Weal avec le Canadien en octobre 2019

Du reste, cette formation misera surtout sur l’expérience, à quatre exceptions près. Le directeur général de l’équipe, Shane Doan, a en effet retenu un jeune à chaque position : le défenseur Owen Power, les attaquants Mason McTavish et Jake McBain et le gardien Devon Levi.

Power et McTavish ont été repêchés respectivement au 1er et au 3e rang en 2021, par les Sabres et les Ducks. Le premier joue à l’Université du Michigan, le deuxième, à Hamilton dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL). McBain a été réclamé au 63e rang par le Wild en 2018, qui dispute actuellement sa quatrième saison à Boston College.

Levi, lui, a été réclamé au 212e rang par les Panthers en 2020, et a ensuite été échangé aux Sabres. Cette saison, il porte les couleurs de l’Université Northeastern.

Un autre joueur universitaire, Kent Johnson, fait partie du groupe. Johnson a été repêché au 5e rang en 2021 par les Blue Jackets, mais il fait partie de l’escouade de réserve pour le moment.

Formation d’Équipe Canada pour les Jeux olympiques

Attaquants

Daniel Carr

Adam Cracknell

David Desharnais

Landon Ferraro

Josh Ho-Sang

Corban Knight

Jack McBain

Mason McTavish

Eric O’Dell

Eric Staal

Ben Street

Adam Tambellini

Jordan Weal

Daniel Winnik

Chris DiDomenico (équipe de réserve)

Kent Johnson (équipe de réserve)

Max Véronneau (équipe de réserve)

Défenseurs

Mark Barberio

Jason Demers

Brandon Gormley

Alex Grant

Maxim Noreau

Owen Power

Mat Robinson

Tyler Wotherspoon

Morgan Ellis (équipe de réserve)

John Gilmour (équipe de réserve)

Gardiens