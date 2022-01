Le Canadien de Montréal a concédé cinq buts d’affilée et s’est finalement incliné 8-2 devant le Wild du Minnesota, lundi soir, en clôture de son plus long voyage de la saison.

La Presse Canadienne

Mike Hoffman et Rem Pitlick – de retour au Minnesota 12 jours après avoir été réclamé au ballottage par les Montréalais – ont fait vibrer les cordages pour le Canadien (8-26-7), qui a complété son périple de sept matchs avec une fiche de1-3-3.

Jared Spurgeon, Marcus Foligno, Connor Dewar, Nico Sturm, Mats Zuccarello, Matt Boldy, Jordie Benn – oui, l’ex-défenseur du CH – et Kevin Fiala ont trouvé le fond du filet pour le Wild (25-10-3), qui a savouré une troisième victoire d’affilée. Le joueur étoile Kirill Kaprizov s’est aussi signalé avec deux mentions d’assistance.

Cayden Primeau a effectué un deuxième départ d’affilée en l’absence de Samuel Montembeault, qui souffre d’une blessure mineure au haut du corps. Primeau a offert une performance correcte, sans plus, et terminé la rencontre avec 27 arrêts sur 32 tirs. Michael McNiven l’a remplacé en troisième période et complété la rencontre.

Son vis-à-vis, Cam Talbot, était quant à lui de retour devant le filet du Wild après avoir raté six matchs en raison d’une blessure au bas du corps subie pendant la Classique hivernale, le 1er janvier. Talbot a lui aussi cédé sa place à son auxiliaire Kaapo Kahkonen au début du troisième tiers après avoir réussi 14 arrêts, et le Finlandais a fini la rencontre devant le filet du Wild, quatrième dans la section Centrale.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour les hommes de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme.

Hoffman a ouvert la marque après seulement 83 secondes de jeu en première période, après avoir accepté une passe bondissante de Laurent Dauphin et décoché un puissant tir sur réception qui a battu Talbot sous la mitaine.

L’avance du Tricolore a toutefois été de courte durée, puisque le Wild a inscrit cinq buts sans riposte – gracieuseté de Spurgeon et Foligno en première période, puis de Dewar, Sturm et Zuccarello en deuxième – pour prendre les devants 5-1.

Pitlick, pour le Canadien, ainsi que Boldy, Benn et Fiala, pour le Wild, ont complété la marque en noircissant la feuille de pointage au troisième tiers.

Le CH, visiblement frustré, a conclu la partie en déclenchant quelques escarmouches, sans véritable conséquence.

Il est à souligner que l’attaquant du Canadien Christian Dvorak a reçu un coup à la tête de Spurgeon et qu’il a quitté la rencontre en première période. On ignore pour l’instant la gravité de la blessure, et son état de santé. Spurgeon n’a pas été puni sur la séquence.

Ducharme avait décidé d’y aller avec la même formation que lors du match de samedi, face à l’Avalanche du Colorado. Il n’y a donc eu aucun changement dans l’effectif montréalais.

Ducharme a aussi indiqué que Cole Caufield et Joel Armia, qui sont soumis au protocole de la COVID-19 de la LNH, ont repris l’entraînement à Madison, au Wisconsin. Ils ne pourront rentrer à Montréal avant cinq jours, en raison des règles sanitaires en vigueur à la frontière canado-américaine.

Enfin, les nouvelles semblent assez encourageantes au sujet de Montembeault. Il a sauté sur la patinoire du Xcel Energy Center avec son équipement après la séance d’échauffement matinale, en compagnie de l’instructeur des gardiens Éric Raymond.

Le Canadien rentrera au bercail mardi, en prévision du match de jeudi soir au Centre Bell contre les Ducks d’Anaheim. Il est à noter que les trois prochains matchs à domicile du CH se dérouleront à huis clos, en accord avec les directives de la santé publique du Québec.