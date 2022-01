(Newark) Carl Grundstrom a marqué le but victorieux à mi-chemin en troisième période et Calvin Petersen a stoppé 23 tirs pour mener les Kings de Los Angeles à une victoire de 3-2 contre les Devils du New Jersey, dimanche soir.

Allan Kreda Associated Press

Alex Iafallo et Viktor Arvidsson ont également fait scintiller la lumière rouge pour les Kings qui ont mis fin à une séquence de trois revers.

Jesper Bratt a trouvé le fond du filet à deux reprises sur lesquels Damon Severson a récolté une aide à chaque occasion.

Jon Gillies qui a obtenu son premier gain dans la LNH depuis 2018, hier, a bloqué 34 tirs dans une cause perdante.

Le Kraken surprennent les Panthers à domicile en l’emportant 5-3

Mason Appleton a marqué son premier but en presque deux mois, 26 après le début du troisième vingt, Philipp Grubauer a stoppé 28 tirs et le Kraken de Seattle a prévalu 5-3 contre les Panthers de la Floride, dimanche soir.

Marcus Johansson, Yanni Gourde et Colin Blackwell ont tous touché la cible en seconde période pour le Kraken. Calle Jarnkrok a complété le boulot avec un filet dans un but désert. Le Kraken a triomphé pour une troisième reprise lors de ses quatre derniers duels.

Le Kraken a remporté les deux matchs contre les Panthers prévus cette saison, qui ont mené le classement de la LNH avec 61 points ex aequo avec le Lightning de Tampa Bay.

Anthony Duclair, Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov ont fait mouche pour les Panthers. Sergei Bobrovsky a repoussé 24 tirs, mais a vu sa série de victoires s’arrêter à cinq.

Les Blues remportent 3-1 contre l’effectif réduit des Canucks

Justin Faulk a récolté un but et une aide et les Blues de St. Louis ont vaincu l’effectif dégarni des Canucks de Vancouver par la marque de 3-1, dimanche.

Brayden Schenn et Jordan Kyrou ont fait mouche pour les Blues (25-11-5). Vladimir Tarasenko a obtenu deux mentions d’assistance.

Tanner Pearson a été l’unique buteur des Canucks (18-19-4) qui ont six joueurs et deux entraîneurs adjoints sur la liste liée avec le protocole de la COVID-19 de la LNH.

Le gardien des Blues, Ville Husso, a été brillant en réalisant 38 arrêts. Il a un taux d’efficacité de ,963 lors de ses cinq dernières rencontres.

Michael DiPietro a repoussé 14 tirs lors de son premier match pour les Canucks cette saison. Il est devenu le quatrième gardien à porter les couleurs de la formation britanno-colombienne lors de la présente campagne.