Après un incident raciste à l’endroit du Québécois Bokondji Imama dans la Ligue américaine de hockey le 12 janvier dernier, c’est au tour de Jordan Subban d’être victime d’insultes en raison de la couleur de sa peau.

Nicholas Richard La Presse

Les actions ont eu lieu samedi, lors d’une partie entre les Stingrays de la Caroline du Sud et les Icemen de Jacksonville dans la ECHL. Après une altercation dans le coin de la patinoire, le défenseur des Icemen Jordan Penetta a nargué le cadet des frères Subban en imitant un singe.

Évidemment, il n’en fallait pas plus pour que Subban s’en prenne à Penetta, même si les officiels ont tenté de les retenir. La ECHL a annoncé dimanche que Penetta était suspendu pour une période indéterminée. Dans la LAH, Krystof Hrabik avait hérité d’une suspension de 30 matchs pour ses gestes.

Les Subban réagissent

L’équipe des réseaux sociaux des Icemen a publié un gazouillis dans lequel il était mention d’« une bagarre intense qui s’est terminée par des punitions de chaque côté. »

Après la rencontre, Jordan s’est empressé de partager le gazouillis en question en précisant que l’équipe avait oublié de faire mention des agissements impardonnables de Penetta.

« C’est plus que Penetta était trop lâche pour se battre avec moi et dès que j’ai eu le dos tourné, il en a profité pour imiter un singe, en me regardant, et je lui ai réglé son compte en lui assénant des coups de points au visage. Après, il s’est plaint comme le lâche qu’il est. J’ai corrigé la situation. »

Plus tard, une vidéo d’environ 90 secondes a fait surface sur les médias sociaux et P. K., le frère de Jordan, l’a partagé sur toutes ses plateformes.

« Les gens n’appellent pas la ECHL la jungle parce que mon frère et les autres joueurs noirs sont des singes. Hey, Jacob Penetta, tu n’aurais pas dû supprimer tes comptes Twitter et Instagram si rapidement, tu seras sûrement en mesure de rejouer bientôt… Maintenant, il n’y a pas seulement le monde du hockey qui te connaît sous tes vraies couleurs… ta ville natale de Belleville, ta famille et tes amis savent maintenant que tu es une crapule », a écrit l’ancien joueur des Canadiens.