Jonathan Drouin ne participera pas au match de samedi du Canadien contre l’Avalanche, et visiblement pas à celui de lundi au Minnesota non plus. L’attaquant est blessé au haut du corps et est rentré à Montréal pour une évaluation approfondie.

Guillaume Lefrançois La Presse

Drouin n’avait pas terminé le match de jeudi à Las Vegas, n’effectuant aucune présence dans les 12 dernières minutes de la rencontre.

Aucun autre détail n’a été dévoilé sur sa blessure.

PHOTO LM OTERO, ASSOCIATED PRESS Samuel Montembeault

Samuel Montembeault est aussi sur la touche. Dans un bilan médical livré juste avant le point de presse de Dominique Ducharme, la vice-présidente aux communications du Canadien, Chantal Machabée, a révélé que Montembeault a subi une « blessure mineure » au haut du corps, et qu’il ne sera pas en uniforme samedi.

Cayden Primeau obtiendra donc le départ, et son adjoint sera Michael McNiven, rappelé de l’équipe de réserve.

Montembeault a été soumis à un bombardement de 104 tirs lors de ses deux dernières sorties.

Le défenseur Jeff Petry et l’attaquant Josh Anderson représentent quant à eux des cas incertains pour le duel contre l’Avalanche. Une décision sera prise peu avant la rencontre, qui s’amorce à 19 h (heure de l’Est).

Enfin, Mme Machabée a annoncé que Paul Byron et Brendan Gallagher ne rejoindront pas l’équipe en cours de voyage, mais qu’ils devraient s’entraîner avec leurs coéquipiers lorsque ceux-ci reviendront à Montréal.

Le Tricolore conclura lundi son voyage de sept matchs à l’étranger.