Les Islanders de New York ont annoncé par voie de communiqué que le membre du Temple de la renommée du hockey Clark Gillies est décédé à l’âge de 67 ans.

LA PRESSE CANADIENNE

Les Islanders en ont fait l’annonce vendredi soir et la cause du décès n’a pour le moment pas été identifiée.

« Toute la communauté des Islanders est dévastée par le décès de Clark Gillies, a mentionné le président-directeur général de l’équipe, Lou Lamoriello. Il a incarné ce que signifie d’être un joueur des Islanders de New York. La fierté qu’il ressentait en portant ce chandail sur la glace était évidente, par sa volonté de tout faire pour gagner. »

« À l’extérieur de la patinoire, il était tout aussi présent et il prenait toujours le temps de redonner à la communauté locale. Les Islanders de New York ont remporté quatre fois la Coupe Stanley en raison des sacrifices que lui et les autres membres de ces équipes ont faits pour l’organisation. Au nom des Islanders, nous offrons nos plus sincères condoléances à toute la famille Gillies », a ajouté Lamoriello.

Originaire de Moose Jaw, en Saskatchewan, Gillies a été un membre des Islanders de la saison 1974-75 à 1985-86. Il a été sélectionné par l’équipe au quatrième rang du repêchage de la LNH de 1974.

Avec les Islanders, Gillies a disputé 872 matchs, récoltant 304 buts et 359 aides pour un total de 663 points. Il est dans le top 5 de l’histoire de l’équipe dans ces catégories. Il a disputé 159 parties éliminatoires, amassant 47 buts et 93 points.

Gillies a été l’un des 17 joueurs des Islanders à avoir gagné quatre Coupes Stanley de suite, de 1980 à 1983. Il a aussi été un membre du groupe qui a remporté 19 séries consécutives, ce qui constitue un record de la LNH qui tient encore aujourd’hui.

Gillies a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2002. Il a représenté les Islanders lors du match des étoiles de la LNH, en 1978, et il a été nommé au sein de la première équipe d’étoiles de la LNH, en 1978 et 1979. Son numéro 9 a été retiré le 7 décembre 1996 et la bannière se trouve maintenant dans les hauteurs du tout nouveau UBS Arena.

Gillies n’était pas seulement un géant sur la glace, mais aussi dans la communauté de Long Island. Il a lancé la Fondation Clark Gillies, une société à but non lucratif créée pour aider les enfants qui ont des difficultés physiques, de développement ou financières. L’objectif de la fondation est d’améliorer la qualité de vie, alors que la totalité des bénéfices va directement aux personnes dans le besoin. L’unité pédiatrique de l’hôpital Huntington porte le nom de Gillies et de sa fondation, qui ont recueilli un million de dollars US pour aider à financer la construction de l’unité.

La fondation poursuit son association avec l’hôpital, après avoir créé la salle Brianna’s Cub au sein de l’unité pédiatrique et en créant la salle d’urgence pédiatrique Clark Gillies, qui est spécifiquement équipée pour les enfants.