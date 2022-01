Gain des Coyotes contre les Devils

Lawson Crouse a récolté un but et une passe, mercredi, aidant les Coyotes de l’Arizona à s’imposer 4-1 au New Jersey, contre les Devils.

Crouse a porté le score à 2-1 en milieu de deuxième période, inscrivant alors son 10e but de la saison.

Dysin Mayo, Travis Boyd et Johan Larsson ont aussi marqué pour les Coyotes.

Loui Eriksson a fourni deux passes et Karel Vejmelka a stoppé 35 tirs.

Nico Hischier a été le buteur des Devils, qui ont perdu leurs trois derniers matchs.

Mackenzie Blackwood a fait 13 arrêts à son premier départ depuis le 8 janvier. Il était à l’écart en lien au protocole concernant la COVID-19.

Complice du but de Boyd, Jakob Chychrun revenait au jeu après une absence de 11 matchs, en lien au protocole et à une blessure dans le haut du corps.

Denis P. Gorman, Associated Press