Le Canadien disputera sept matchs au Centre Bell entre le 8 et le 23 février.

(Montréal) La Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé de nouvelles dates pour 12 matchs du Canadien de Montréal, mercredi.

La Presse Canadienne

Les changements au calendrier concernent neuf matchs prévus au Centre Bell ainsi que trois rencontres sur la route.

La LNH a notamment profité du fait que ses joueurs n’iront finalement pas aux Jeux olympiques de Pékin, le mois prochain, pour remettre à l’horaire les nombreux matchs qui ont dû être annulés en décembre et janvier et raison d’éclosions de COVID-19 et de restrictions de capacité dans les amphithéâtres canadiens.

Ainsi, le Canadien disputera sept matchs au Centre Bell entre le 8 et le 23 février. Un seul voyage, à New York le 20 février pour un match contre les Islanders, en prévu au cours de cette période.

Le Tricolore profitera donc d’une longue séquence à domicile après la fin de son présent voyage pour la route, qui doit se conclure avec des arrêts à Vegas jeudi, au Colorado samedi et au Minnesota lundi.

Le Canadien retrouvera le Centre Bell le 27 janvier à l’occasion de la visite des Ducks d’Anaheim. L’équipe a confirmé que les parties seront jouées à huis clos en raison des restrictions sanitaires actuelles, qui interdisent la présence de spectateurs pour des évènements.

L’équipe a précisé par voie de communiqué qu’elle suivra la situation de près et fera une mise à jour concernant le retour des partisans au Centre Bell le temps venu.

C’est un total de 98 parties reportées qui ont été insérées dans une période de deux mois par la LNH.