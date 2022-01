Le nom de Kent Hughes a toujours été associé à la famille Lecavalier. Cette association se poursuivra-t-elle à Montréal ?

Guillaume Lefrançois La Presse

Selon les informations obtenues par La Presse, Vincent Lecavalier fait partie des noms que Hughes souhaite amener à bord au sein de sa nouvelle administration. L’ancienne grande vedette du Lightning de Tampa Bay fut un des clients les plus marquants de Kent Hughes comme agent, totalisant plus de 114 millions de dollars en salaire, selon les chiffres de CapFriendly.

Si Lecavalier se joignait au Canadien, ce ne serait toutefois pas nécessairement dans un rôle majeur, puisque l’ancien attaquant est établi à Tampa et tiendrait à y demeurer. Lecavalier et sa conjointe sont parents de trois jeunes enfants qui ont entre 8 et 11 ans, et il consacre une bonne partie de ses énergies à sa famille.

D’ailleurs, depuis sa retraite de joueur, en 2016, Lecavalier n’a occupé officiellement aucun poste pour le Lightning ou toute autre équipe de la LNH. Il a fait quelques apparitions publiques dans des évènements pour le Lightning, mais c’était simplement en tant qu’ancien de l’organisation.

Il n’est pas inusité que des membres de l’administration hockey ne soient pas basés à Montréal. C’est le cas des consultants, et des employés affectés au développement des joueurs et au recrutement, par exemple.

Responsabilités accrues

Philippe Lecavalier, lui, est le grand frère de Vincent, et associé de Hughes comme agent de joueur depuis une vingtaine d’années.

Il n’a pas voulu confirmer nos informations au sujet de son frère. « Honnêtement, on n’en a pas parlé », nous a-t-il dit au bout du fil.

Philippe Lecavalier sera lui aussi un nom qui circulera forcément, en raison de ses liens étroits avec Hughes. Mais pour l’heure, il en a plein les bras avec son boulot d’agent chez Quartexx Management, une firme montréalaise qui a pignon sur rue pas très loin de l’aéroport de Dorval. Il héritera d’une partie des clients de Hughes, notamment Patrice Bergeron et Kristopher Letang.

« J’ai des sentiments partagés, a-t-il admis, en entrevue à La Presse. Je suis tellement heureux et fier de lui, content. Quel beau challenge. Mais ça me fait de la peine de le voir partir. On se parlait chaque jour, aux deux jours, pendant 20 ans. Ça ne sera pas facile de le perdre. »

Quartexx Management est devenu au fil des années un gros joueur en matière de représentation dans la LNH. En 2019, cette agence a fusionné avec DHG Sports Agency, dont l’agent principal est Darren Ferris, l’homme qui représente notamment Mitch Marner, Taylor Hall et Josh Anderson.

Selon les données de Puckpedia, Quartexx vient au 5e rang des agences de la LNH (sur 79 qui sont répertoriées) pour le nombre de contrats (85) et la valeur totale de ces contrats (664 millions de dollars).

« La bonne nouvelle, c’est qu’il me laisse en bonne position, ajoute Philippe Lecavalier. On a une agence incroyable avec des boss incroyables. La transition va se faire en douceur. Ça ne m’inquiète pas, il nous laisse dans une bonne situation. La transition avec Darren Ferris s’est bien faite. Gio Saputo fait tout un travail, c’est un jeune très brillant. »

Le téléphone de Lecavalier a bien sûr beaucoup sonné dernièrement, et pas seulement en raison des médias qui veulent des entrevues. Il doit parler à plusieurs des clients dont il héritera. Ont-ils fait part de leurs craintes à l’idée que leur ancien agent passe du « côté sombre » de la force ?

« Je ne sais pas si ce sont des craintes de voir un agent passer de l’autre bord, répond-il. Ce sont plus des gars qui parlaient souvent à Kent, qui craignent qu’il y ait un vide. Donc c’est là que je dois aider. Mais il y a des gars qui étaient officiellement des clients de Kent, mais que j’avais recrutés, ou pour qui j’avais fait 90 % du travail, et Kent faisait 10 %. Et pour d’autres clients, c’était l’inverse, 90 % pour Kent et 10 % pour moi. »

Quoi qu’il en soit, Philippe Lecavalier n’est pas surpris de voir son ancien acolyte se joindre à une équipe.

« Le timing n’était pas toujours bon, mais ça l’a toujours intrigué. C’est un gars qui a des émotions, de l’adrénaline. Dans une équipe, tu vis des hauts et des bas », a-t-il expliqué.