Embauche du nouveau DG du Canadien

Quintal, Roy et Denis reconnaissants d’avoir été considérés pour le poste

Stéphane Quintal, Patrick Roy et Marc Denis, trois anciens joueurs du Canadien qui ont chacun passé une entrevue pour le poste de directeur général, ont eu de bons mots pour l’organisation, et ce, même si on leur a indiqué au cours du dernier week-end que leur candidature n’avait pas été retenue.