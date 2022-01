Consultez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Le record d’équipe de Timo Meier permet aux Sharks de battre les Kings (San Jose) – Timo Meier a établi un record d’équipe avec cinq buts et les Sharks de San Jose ont écrasé les Kings de Los Angeles 6-2, lundi. Meier a enregistré son tour du chapeau avant même que la première période soit terminée. Il a obtenu son record alors qu’il ne restait que 27,1 secondes à écouler au deuxième engagement. Joe Malone détient le record de la LNH avec sept buts et il a établi cette marque avec les Bulldogs de Québec, en 1920. Sept joueurs ont déjà inscrit six buts dans un match. Selon les statistiques de la LNH, l’attaquant des Rangers de New York Mika Zibanejad était le dernier joueur à avoir marqué cinq buts lors d’une même partie. Il avait réalisé l’exploit le 5 mars 2020, contre les Capitals de Washington. Rudolfs Balcers a amassé un but et une assistance alors que Tomas Hertl a récolté quatre mentions d’aide pour les Sharks, qui n’avaient réussi qu’un seul but lors de leurs deux dernières sorties. Erik Karlsson a obtenu trois mentions d’assistance, dont la 500e de sa carrière dans la LNH. James Reimer, qui effectuait un premier départ depuis le 4 janvier, a bloqué 39 rondelles pour les Sharks. Anze Kopitar et Mikey Anderson ont répliqué pour les Kings, qui avaient remporté leurs quatre derniers matchs. Jonathan Quick a cédé six fois en 17 lancers. Joe Stiglich, La Presse Canadienne

Le Kraken met fin à une série de neuf défaites (Seattle) – Ryan Donato a inscrit le but égalisateur tôt en troisième période, Joonas Donskoi a marqué le filet gagnant en fusillade et le Kraken de Seattle a mis fin a une séquence de neuf revers en prévalant 3-2 contre les Blackhawks de Chicago, lundi. PHOTO STEPHEN BRASHEAR, USA TODAY SPORTS Joonas Donskoi Donato a trouvé le fond du filet à 2 : 02 après le début du troisième tiers pour ramener les équipes à la case de départ et a fait scintiller la lumière rouge lors du second tour de la fusillade. Donskoi — coincé avec aucun but à sa fiche en 38 parties — a déjoué Marc-André Fleury au troisième tour pour donner la victoire aux siens. Le Kraken n’avait pas goûté à la victoire depuis la rencontre du 14 décembre contre les Sharks de San Jose. Philipp Grubauer a bloqué 25 tirs pour le Kraken. Fleury a été le meilleur joueur sur la patinoire pour la majeure partie du match et a réalisé tout en son possible pour amener le match en tirs de barrage. Il a stoppé 35 tirs, dont 14 en troisième période uniquement. Dominik Kubalik et Brandon Hagel ont fait vibrer les cordages dans une cause perdante. Tim Booth, Associated Press

Pavel Francouz se dresse devant le Wild (Denver) – Pavel Francouz a stoppé 24 tirs en relève à Darcy Kuemper et il en a bloqué trois autres en fusillade, guidant l’Avalanche du Colorado vers un gain de 4-3 aux dépens du Wild du Minnesota, lundi. PHOTO ISAIAH J. DOWNING, USA TODAY SPORTS Pavel Francouz Kuemper s’est blessé lorsque l’attaquant du Wild Jordan Greenway est entré en contact avec lui dans le demi-cercle. Kurtis MacDermid a défendu son gardien en laissant tomber les gants avec Greenway. Kuemper est resté sur la glace pendant quelques minutes, mais il est resté dans la rencontre avant d’être remplacé par Francouz à mi-chemin au deuxième engagement. Mikko Rantanen a obtenu un but et une assistance pour l’Avalanche et il a été le seul à trouver le fond du filet en tirs de barrage. Nathan MacKinnon a également amassé un but et une mention d’aide. Alex Newhook a ajouté un filet pour la troupe du Colorado, qui a signé une 14e victoire consécutive à domicile. Kirill Kaprizov a fait bouger les cordages à deux occasions pour le Wild. Kevin Fiala a aussi marqué alors que Kaapo Kahkonen a conclu la partie avec 36 arrêts.