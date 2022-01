Marchand, Fleury et Kucherov sont les étoiles de la semaine

(New York) L’ailier gauche des Bruins de Boston Brad Marchand, le gardien des Blackhawks de Chicago Marc-André Fleury, ainsi que l’ailier droit du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov sont les trois étoiles de la denrière semaine dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse Canadienne

Marchand a récolté plus d’un point dans chacun de ses quatre matchs pour mener la LNH avec six buts et 10 points, dont cinq (2-3) en avantage numérique. Il a par le fait même aidé les Bruins à porter à cinq leur série de victoires.

Cette récolte a également permis à Marchand de devenir le troisième joueur de l’histoire des Bruins à connaître au moins 11 saisons de 20 buts ou plus, après Johnny Bucyk (16) et Patrice Bergeron (12).

Fleury a quant à lui repoussé 88 des 92 lancers qu’il a reçu pour signer trois victoires en autant de sorties, compilant une moyenne de buts alloués de 1,32 et un taux d’arrêt de ,957. Après avoir accordé deux buts chacun aux Blue Jackets de Columbus et au Canadien de Montréal, il a conclu sa semaine de travail par un jeu blanc de 37 arrêts contre les Ducks d’Anaheim, devenant ainsi le 14e gardien de l’histoire de la ligue à récolter au moins 70 blanchissages.

Finalement, Kucherov a marqué trois buts et ajouté quatre aides en trois matchs, tous remportés par le Lightning.