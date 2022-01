Poste de DG du Canadien

Kent Hughes toujours dans la course

Son nom avait circulé lors de l’embauche de Jeff Gorton comme vice-président des opérations hockey du Canadien, et voilà qu’il refait surface. L’agent Kent Hughes est toujours dans la course au moment où on arrive dans la deuxième phase des entrevues pour le poste de directeur général.