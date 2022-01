Eric Staal, qui comptabilise plus de 1000 points en près de 1300 matchs en carrière dans la LNH, a admis qu’il aimerait être sélectionné sur l’équipe canadienne

Eric Staal de retour et en quête d’une place sur l’équipe canadienne

À 37 ans, Eric Staal a obtenu cette semaine un contrat d’essai professionnel avec le Wild de l’Iowa, dans la Ligue américaine. Son objectif est de se remettre en forme et de montrer qu’il a sa place sur l’équipe canadienne qui se rendra aux Jeux olympiques.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

En conférence de presse avant son premier match avec sa nouvelle formation, vendredi, l’ex-attaquant du Canadien a indiqué qu’il avait « toujours un désir de compétitionner, de [se] battre et de jouer », rapporte CBC Sports.

Staal, qui comptabilise plus de 1000 points en près de 1300 matchs en carrière dans la LNH, a admis qu’il aimerait être sélectionné sur l’équipe canadienne, qui devrait être annoncée prochainement. Alors que la LNH a décidé que ses joueurs ne participeraient pas au tournoi olympique, Hockey Canada en est présentement à bâtir une formation avec des joueurs d’autres ligues et de tous les âges.

« La chance de représenter le Canada aux Jeux olympiques est une chose dont vous ne pouvez jamais vous détourner, a évoqué l’attaquant. Vous savez, c’est assez spécial et ce serait vraiment un honneur d’avoir cette chance. »

Ce ne serait pas une première expérience olympique pour Eric Staal, qui faisait partie d’Équipe Canada quand elle a remporté l’or à Vancouver, en 2010. Il était aussi sur l’équipe de réserve à Turin, en 2006. Le joueur de centre se souvient d’ailleurs très bien de ces moments.

« C’est une ambiance spéciale. L’esprit des Jeux est en quelque sorte inégalé par quoi que ce soit d’autre. Je me souviens encore clairement des sentiments que j’ai éprouvés en 2006 et en 2010. […] Avec un peu de chance, les prochains jours iront bien et peut-être que j’aurai cette chance. »

L’Ontarien était sans contrat depuis qu’il a pris part à la finale de la Coupe Stanley avec le Tricolore, en juillet dernier. Il s’est néanmoins assuré de rester actif, notamment en accompagnant ses trois enfants sur sa patinoire extérieure.

« Ils jouent tous, alors j’ai l’impression d’être à la patinoire tous les soirs, a-t-il laissé entendre. Et je suis personnellement resté sur la glace, donc ç’a gardé mon esprit frais et mes jambes engagées. »

Staal a récolté 1 but et 1 passe à son premier match avec le Wild, vendredi.