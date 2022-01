Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, et son sous-ministre Pierre Côté ont rencontré jeudi virtuellement le commissaire de la LNH, Gary Bettman (photo) et son bras droit, Bill Daly.

(Québec) La rencontre entre le ministre Eric Girard et les bonzes de la Ligue nationale de hockey (LNH) a permis au gouvernement du Québec de réitérer son intérêt pour le retour d’une équipe dans la capitale. Mais la Ligue indique qu’il n’y a aucune « opportunité » présentement.

Le ministre des Finances du Québec et son sous-ministre Pierre Côté ont rencontré jeudi virtuellement le commissaire de la LNH, Gary Bettman et son bras droit, Bill Daly.

« Nous avons eu une rencontre cordiale ce matin avec M. Girard et M. Côté, durant laquelle ils ont de nouveau exprimé la passion du Québec pour le hockey et l’intérêt profond de la Ville de Québec pour un retour de la LNH », ont expliqué messieurs Bettman et Daly dans une déclaration commune à l’issue de la rencontre.

« Malheureusement, nous ne sommes au fait d’aucune opportunité pour rencontrer cet intérêt à l’heure actuelle », ont continué les cadres de la LNH, qui se sont dits néanmoins « flattés » par l’intérêt du gouvernement de François Legault.

Bettman et Daly assurent toutefois que « les lignes de communication entre les parties ont été rafraîchies et nous nous sommes entendus afin de rester en communications si les circonstances le demandent à l’avenir. »

Le ministre Girard a été mandaté par le premier ministre du Québec afin d’étudier un possible retour d’une équipe de la LNH à Québec. « Eric [Girard] a eu des discussions avec les différents investisseurs potentiels du club », disait François Legault en novembre dernier.

« La LNH a apprécié notre démarche »

Le ministre Girard a aussi parlé, dans un message sur Twitter, d’une rencontre « cordiale ».

« La LNH a grandement apprécié notre démarche et indiqué ne pas être en position présentement pour répondre positivement à notre intérêt. Nous avons convenu de demeurer en contact et de garder les canaux de communication ouverts », écrit M. Girard.