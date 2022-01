Rem Pitlick n’aura pas à attendre bien longtemps avant de connaître ses nouveaux coéquipiers. L’attaquant, réclamé mercredi au ballottage, fera partie de la formation du Canadien jeudi pour le duel contre les Blackhawks à Chicago.

Guillaume Lefrançois La Presse

Pour l’occasion, l’ailier de 24 ans patinera à la gauche de Jonathan Drouin et Christian Dvorak.

« Ce qu’on sait de lui, c’est que s’il est avec des joueurs offensifs, c’est un bon patineur qui est capable de faire des jeux. Il sera avec Dvorak et Drouin ce soir. On va voir ce que ça va donner. On va le connaître encore plus », a indiqué Ducharme, lors de sa rencontre virtuelle d’avant-match avec les journalistes, en début de soirée jeudi.

Ce sera là un des nombreux changements à la formation. Toujours à l’avant, Jake Evans effectuera un retour au jeu plus hâtif que prévu. Ducharme avait en effet laissé entendre qu’il reviendrait lundi, le temps de reprendre la forme, mais tout indique que les plans ont changé.

Pitlick et Evans remplaceront Cédric Paquette, qui souffre d’une « légère blessure » et Lukas Vejdemo.

En défense, Alexander Romanov, qui était dans la même situation qu’Evans, reviendra lui aussi plus tôt que prévu. Corey Schueneman s’ajoutera aussi à sa formation. Les deux arrières prendront la place de Chris Wideman (suspendu) et Sami Niku, qui a connu une soirée difficile au bureau mercredi.

Samuel Montembeault défendra le filet du Canadien. Parlant de gardiens, Ducharme a indiqué que Jake Allen ratera « au moins une semaine. À partir de là, on va voir. » Son nom a été inscrit sur la liste des blessés.

Plus tôt jeudi, l’équipe a annoncé que Cayden Primeau a été promu de l’escouade de réserve à la formation principale. Michael McNiven a quant à lui été rappelé du Rocket pour justement se joindre à l’équipe de réserve.

Allen s’est blessé en première période mercredi. Il a grimacé après avoir fait son déplacement sur le premier but du match. Quinze secondes plus tard, il cédait une deuxième fois et Dominique Ducharme l’a alors remplacé par Montembeault.

Par ailleurs, le Tricolore a annoncé que le défenseur Kale Clague n’était plus sur la liste des absents en raison de la COVID-19 et qu’il retrouvera ses coéquipiers à Chicago. On ne sait pas quand il les y retrouvera.

Enfin, le défenseur Louie Belpedio et l’attaquant Brandon Baddock ont été cédés au Rocket.