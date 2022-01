En affrontant les Bruins, ce mercredi soir à Boston, Chris Wideman disputera son premier match en un mois. En 32 jours, en fait.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Ce n’est pas en soi une anomalie dans la vie d’un athlète professionnel vu le risque de blessure inhérent au métier. Mais à son dîner de retraite, il y a de bonnes chances que le défenseur du Canadien se remémore ces 32 jours-là.

Car quand le principal concerné parle de « hauts et de bas », il dit vrai !

À la mi-décembre, la conjointe de Wideman a donné naissance au premier enfant du couple, un garçon. « Le plus beau moment de ma vie », a-t-il raconté ce mercredi matin. Pour qu’il ne rate pas ce moment précieux, le CH a donné congé à son joueur pour le match du 14 décembre à Pittsburgh.

Le numéro 20 a ensuite sauté dans l’avion dans l’espoir d’arriver à Montréal à temps pour y affronter les Flyers de Philadelphie le 16 décembre, mais un vol retardé l’en a empêché. Les quatre matchs suivants ont ensuite été reportés.

Les Wideman sont alors rentrés aux États-Unis pour passer Noël auprès de leur famille ; la dernière bouchée de dinde avalée, Chris a sauté dans un avion pour Montréal afin de s’entraîner avec son équipe en vue des matchs en Floride et en Caroline.

Son arrivée au Québec a toutefois coïncidé avec un test positif à la COVID-19. Les 10 journées suivantes, il les a donc passées seul dans son appartement, ne communiquant avec sa femme et leur fils qu’en vidéoconférence.

« Le plus dur, c’était d’être loin d’eux, a-t-il reconnu. Heureusement qu’il y avait Facetime ! Je n’aurais pu les voir comme ça il y a 5 ou 10 ans. Je suis reconnaissant pour ça. »

À la suite d’une éclosion majeure de COVID-19 dans le vestiaire, le Canadien a mis toutes ses activités sur pause pendant un peu plus d’une semaine après le jour de l’An. La fin de la quarantaine de Wideman a coïncidé avec cet arrêt : il a donc chaussé ses patins afin d’aller se délier les jambes à la patinoire du coin. Rapidement, des enfants du quartier se sont joints à lui.

« Ils m’ont dit : "Tu es bon, tu joues pour qui ?" », s’est esclaffé le sympathique défenseur. « C’était plaisant de travailler avec ces jeunes sur leurs tirs et leurs passes. Je me suis vraiment amusé. C’est génial de passer du temps dans la communauté et de rencontrer de vrais fans, des jeunes qui regardent nos matchs à la télé ! »

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a confirmé que, sans que ce soit « publicisé », plusieurs de ses hommes avaient imité Wideman – Jonathan Drouin, Josh Anderson, Cole Caufield et Nick Suzuki, entre autres.

« Ça montre qu’au fond, ça reste un jeu, a-t-il souligné. Et que nos joueurs sont passionnés. Il y a une raison pour laquelle ils sont devenus des joueurs de la LNH. Quand on leur enlève la chance d’être sur la glace, ils cherchent d’autres façons [d’y arriver] et retournent à la base du jeu. »

Fébrilité et défi

Chris Wideman l’a répété plus d’une fois : il meurt d’envie de renouer avec l’action.

« Nous, les hockeyeurs, ne sommes pas très bons avec les temps libres », a-t-il avoué.

Le défenseur est au nombre des neuf joueurs qui reviendront au jeu après avoir raté des matchs en raison de la COVID-19 ou de blessures. Les autres étant Mike Hoffman, Artturi Lehkonen, Christian Dvorak, Joel Armia, Laurent Dauphin, Ben Chiarot, Jeff Petry et Jake Allen. Certains de leurs coéquipiers ont affronté la COVID pendant la pause forcée.

Dominique Ducharme a reconnu qu’il y avait une certaine fébrilité dans le groupe. Il est rare, a-t-il rappelé, qu’autant de joueurs soient de retour au même moment.

« On est contents de les revoir, ça provoque de l’énergie, a-t-il dit. Maintenant, c’est le temps qu’on joue. […] C’est comme un nouveau départ, on va se concentrer pour bien finir la saison. »

Le défi du jour est toutefois de taille : depuis leur propre retour après une pause de deux semaines, les Bruins ont remporté cinq de leurs six matchs et ont inscrit 28 buts au cours de la séquence. Dans l’intervalle, Brad Marchand et Taylor Hall ont récolté 9 et 8 points, respectivement.

Pour ses joueurs qui arriveront reposés « physiquement et mentalement », Ducharme souligné que le défi sera de soutenir le rythme pendant tout le match.

« Il faudra garder les choses simples, travailler fort et entrer dans le match le plus vite possible afin de retrouver notre vitesse et notre rythme », a pour sa part indiqué Mike Hoffman.

La rencontre s’amorcera à 19 h.