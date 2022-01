À ses deux premiers matchs avec les Knights de London, le premier choix controversé du Canadien au dernier repêchage, le défenseur Logan Mailloux, a amassé quatre points, dont deux buts, avec 13 tirs au but et une fiche de +7.

En temps normal, l’emballement serait vif et spontané.

Mathias Brunet La Presse

Le Canadien n’a pas beaucoup de relève du côté droit de la défense, et le besoin est devenu encore plus criant avec le départ de Shea Weber.

Et voilà qu’à ses deux premiers matchs avec les Knights de London, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario, le premier choix du CH en 2021, Logan Mailloux, du haut de ses 6 pieds 3 pouces et 210 livres amasse quatre points, dont deux buts, avec 13 tirs au but et une fiche de +7, en un peu plus de 25 minutes sur la glace en moyenne par match.

Mais Logan Mailloux n’est pas un espoir disons… courant. Il a été repêché dans la controverse l’été dernier, après avoir été reconnu coupable d’un crime de nature sexuelle.

Il y a donc d’abord un certain réflexe de retenue avant de relever les performances du jeune homme. Faut-il pour autant s’empêcher d’écrire à son sujet ? C’est le débat intérieur auquel est confronté le journaliste.

Pour certains, Logan Mailloux ne devrait plus avoir le privilège de jouer au hockey de haut niveau, encore moins d’avoir été repêché par une organisation de la Ligue nationale de hockey.

Pour d’autres, la notion de réhabilitation est importante et Mailloux a suivi les étapes nécessaires pour mériter un pardon.

Rappelons les faits, colligés par le service de police de Skelleftea, en novembre 2020, et d’abord rapportés par Frank Seravalli, du site dailyfaceoff.com en juillet 2021.

Mailloux, 17 ans, se trouve en Suède au sein d’une équipe de troisième division pendant la longue pause pandémique de la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

Pendant des ébats avec une jeune femme de 18 ans, Mailloux prendra secrètement en photo sa partenaire au moment d’un échange sexuel, rapporte l’enquête de 48 pages.

On ne peut identifier la victime sur la photo, mais la chevelure laisse croire qu’il s’agit d’une femme. Or, lorsque Mailloux partage cette photo avec ses coéquipiers du SK Lejon sur leur groupe Snapchat au cours d’une randonnée en autobus, il ajoute aussi une capture d’écran du profil de la jeune femme dans lequel on peut cette fois l’identifier.

L’histoire est parvenue aux oreilles de la victime, qui a confronté le jeune hockeyeur, avant de porter plainte à la police.

Mailloux a admis les faits, n’a pas été arrêté, mais a été condamné par la Cour de justice suédoise à verser une amende de 1650 $ en devises américaines pour diffamation et photographie offensive.

Le jeune homme a pu poursuivre sa saison avec le SK Lejon, ce qui n’a pas manqué de soulever une controverse là-bas puisque le chef de police de la ville était en conflit d’intérêt flagrant : il était aussi directeur sportif du club de hockey en question.

À l’aube du repêchage, Logan Mailloux a accepté de rendre l’histoire publique même s’il était protégé par le sceau de confidentialité en raison de son statut de mineur au moment des faits.

Le jeune homme, en thérapie depuis son retour au pays, a aussi demandé aux équipes de la Ligue nationale de ne pas le repêcher. « Être repêché dans la LNH est un honneur et un privilège, a-t-il expliqué dans un communiqué de presse. Je ne crois pas avoir montré assez de maturité et de caractère pour mériter ce privilège en 2021. Je sais qu’il faudra du temps avant de rebâtir la confiance que j’ai perdue aux yeux de la société, et c’est pourquoi je renonce à être repêché cette année. »

Malgré tout, Marc Bergevin et Trevor Timmins ont pris la décision de le repêcher au 31e rang de la première ronde. Ils ont ainsi montré moins de sensibilité envers la jeune femme et les victimes de crimes à caractère sexuel que Logan Mailloux lui-même…

Pris dans une énorme tourmente, et pour calmer la grogne populaire, le Canadien a annoncé quelques semaines plus tard un plan de sensibilisation et de prévention en matière de cyberviolence, et rayé Mailloux de sa liste de joueurs invités au camp d’entraînement.

Ce jeune défenseur originaire de Belle River, près de Windsor, a aussi été suspendu indéfiniment par la Ligue de hockey junior de l’Ontario en septembre, avec possibilité de retour le 1er janvier.

Pendant sa suspension, Mailloux, de concert avec les Knights, s’est soumis à une autre thérapie avec une psychologue et à un plan de développement avec une conseillère en développement scolaire et personnel.

Logan Mailloux n’a pas paru rouillé ce week-end malgré des mois d’inactivité. Il a pu s’entraîner avec les Knights, mais n’avait pas disputé de match en presque un an.

Son physique imposant, malgré ses 18 ans, et sa mobilité, lui permettent d’être dominant sur la glace. Mailloux est un défenseur « moderne » qui n’hésite jamais à appuyer l’attaque. Il possède un tir dévastateur. Il lui reste à peaufiner certains aspects de son jeu défensif, comme tous les jeunes de son âge. Il a tendance entre autres à être un peu trop stationnaire en patin arrière. Il peut s’en tirer au niveau junior, mais une telle lacune peut être fatale dans la Ligue nationale. Il est entre bonnes mains à London avec les frères Dale et Mark Hunter, les meilleurs développeurs de talent au pays.

Mailloux a un allié de taille dans son camp. Le directeur du développement des joueurs du Canadien, Rob Ramage, a eu droit à une seconde chance. En 2007, cet ancien défenseur des Blues, des Flames et du Canadien a été condamné à quatre ans de prison pour conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort.

Quatre ans plus tôt, Ramage rentrait des funérailles de l’ancien hockeyeur de la LNH Keith McCreary en compagnie de son ami Keith Magnuson, un ancien de la Ligue nationale lui aussi.

Le véhicule conduit par Ramage, alors âgé de 44 ans, est entré en collision frontale avec une autre automobile dans la région de Toronto. Magnuson n’a pas survécu.

Ramage a purgé dix mois de prison avant d’être libéré pour bonne conduite. Il a travaillé trois ans pour les Blues de St. Louis entre 2009 et 2014 comme dépisteur, une saison à titre d’entraîneur adjoint à London, où évolue Mailloux, avant de se joindre au Canadien en 2014.

Le directeur du développement des joueurs du CH, âgé de 62 ans, se sert de sa propre expérience pour guider les jeunes et tenter de les garder vers le droit chemin.

Fini le pouding chômeur pour Marc Bergevin !

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Marc Bergevin

Plusieurs jours après s’être déclaré chômeur avec humour dans le Bye Bye de fin d’année, Marc Bergevin s’est trouvé du boulot à Los Angeles. L’ancien DG du Canadien agira à titre de conseiller au directeur général des Kings, Rob Blake. Celui-ci n’aura pas à craindre pour son poste puisqu’il aurait signé ce week-end une prolongation de contrat de quatre ou cinq ans. Bergevin reste ainsi actif dans un marché moins exigeant, dans un rôle moins exigeant, auprès d’un ami de longue date, Luc Robitaille, président des Kings. Un mariage parfait, le temps de recevoir une offre pour redevenir DG éventuellement…