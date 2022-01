Consultez les comptes-rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Les Hurricanes défont les Flames 6-3

Andrei Svechnikov a marqué deux buts et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Flames de Calgary 6-3, vendredi soir.

Brady Skjei a obtenu un but et deux assistances alors que Derek Stepan, Jesper Fast et Tony DeAngelo ont enfilé l’aiguille une fois chacun pour les Hurricanes, qui disputaient un premier match après une pause d’environ une semaine.

Steven Lorentz s’est fait complice de deux buts des Hurricanes, qui ont signé une neuvième victoire à leurs 10 dernières parties. Frederik Andersen a stoppé 36 lancers.

Blake Coleman et Matthew Tkachuk ont tous deux amassé un but et une mention d’aide tandis que Johnny Gaudreau a touché la cible à une occasion pour les Flames.

Dan Vladar a bloqué 31 rondelles devant la cage de la formation albertaine, qui a encaissé un troisième revers consécutif.

Les Hurricanes n’avaient pas joué depuis samedi en raison de quelques reports. Ils ont dû tenir le coup au premier engagement avant que Stepan, Svechnikov et DeAngelo fassent bouger les cordages dans un intervalle de cinq minutes au deuxième tiers.

Bob Sutton, Associated Press