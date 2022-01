La Ligue de hockey junior majeur du Québec se prépare toujours pour un retour au jeu le 17 janvier prochain, mais la reprise des matchs ne se fera pas tant et aussi longtemps que les 18 formations du circuit ne pourront pas jouer avec une capacité de 50 % de spectateurs dans les amphithéâtres, a appris Le Soleil. Les propriétaires d’équipes, sous la recommandation du Commissaire Gilles Courteau, ont tranché la question dans les derniers jours.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

Invité à commenter nos informations, l’adjoint au Commissaire, Martin Lavallée, n’a pas tenté d’entretenir le flou sur la reprise. Elle se fera si et uniquement s’il y a des spectateurs dans les gradins, et non dans des environnements protégés comme ce fut le cas l’an dernier.