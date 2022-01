Il faudra donc renvoyer aux calendes grecques la reconstruction des Penguins de Pittsburgh.

Mathias Brunet La Presse

Le noyau vieillissant des Penguins repousse à nouveau les effets de l’âge. Pittsburgh vient de remporter une neuvième victoire de suite. Après un départ discret à son retour au jeu, deux points en sept matchs, Sidney Crosby, 34 ans, a amassé 20 points à ses 13 derniers matchs.

Kristopher Letang, 34 ans lui aussi, a 24 points en 28 matchs, au 11e rang des compteurs chez les défenseurs. Et Evgeni Malkin s’apprête à revenir au jeu…

Les Penguins sont à seulement cinq points des meneurs de la section Métropolitaine, les Rangers de New York et les Capitals de Washington, avec deux matchs de plus à disputer. Ils ont huit points d’avance sur le dernier club exclu des séries, les Red Wings de Detroit.

Depuis son entrée en poste, en février 2021, le directeur général Ron Hextall a répété qu’il adopterait une stratégie en fonction des performances de l’équipe. Une reconstruction ne serait pas à l’ordre du jour tant que son noyau produirait des victoires. C’est le cas jusqu’ici.

Un changement majeur vient néanmoins de se produire à Pittsburgh : la vente de l’équipe au Fenway Sports Group. Mario Lemieux et ses actionnaires ne seront plus en place pour protéger leurs ouailles.

Or, le nouveau patron, Tom Werner, aussi propriétaire des Red Sox de Boston et du club de foot de Liverpool, s’est fait rassurant devant les médias de Pittsburgh mercredi soir. Non seulement le mot « reconstruction » n’est pas envisagé, mais il souhaite garder Letang et Malkin avec les Penguins malgré leur éventuel statut de joueurs autonomes sans compensation.

« Nous savons qu’ils veulent rester et nous souhaitons qu’ils restent. Nous sommes conscients de ce qu’ils représentent pour cette ville. »

Tom Werner ne veut toutefois pas s’immiscer dans le rôle du président Brian Burke et de son DG Ron Hextall. « Les discussions avec les gestionnaires et les entraineurs seront régulières, mais nous n’entendons pas nous prononcer sur la composition de la formation au jour le jour. Nous avons confiance en (Ron) Hextall, (Brian) Burke et (Mike) Sullivan. »

Il n’y aura donc pas de reconstruction dans un avenir rapproché, et Hextall ne sera pas limité financièrement. Les Penguins pourront continuer à dépenser au maximum. « Si vous avez l’argent et l’intelligence, vous connaitrez du succès. »

Le capitaine Sidney Crosby avait fait un plaidoyer clair contre le démantèlement du noyau après l’élimination de l’équipe, le printemps dernier.

« Ils disent ça depuis quatre ans, n’est-ce pas ? Alors je ne sais pas si j’arriverai à leur faire changer d’idée. Pour le reste, je ne sais vraiment pas. Je sais par contre que nous voulons gagner les trois (Letang, Malkin et lui) et que nous allons tout donner pour être compétitifs à chaque année. »

Crosby était déjà confiant en prévision de la saison actuelle. « Aucun doute dans mon esprit. Nous avons une bonne équipe et nous pouvons encore connaître du succès. C’est pourquoi ces allusions m’agacent. Mais je n’ai jamais tenté de jouer au DG et je ne commencerai pas aujourd’hui. Ces gars-là (Malkin, Letang) veulent gagner. Nous avons été ensemble longtemps. J’ai vu leur dévouement et leur passion. Je ne le remettrai jamais en question. Il y a beaucoup de choses à considérer, c’est un business, alors ça relève d’autres personnes. »

Mais malgré leurs succès en saison régulière, les Penguins n’ont pas franchi la première ronde des séries éliminatoires lors des trois dernières années. Ils ont été balayés en quatre matchs par les Islanders en 2019, éliminés par le Canadien en ronde préliminaire au premier tour en 2020 et battus à nouveau en six matchs par les Islanders en première ronde en 2021.

Hextall, Burke et ses patrons seront-ils aussi patients si les Penguins échouent à nouveau en première ronde cette année ?

Avec si peu d’espoirs dans l’organisation, après avoir repêché seulement deux fois en première ronde lors des sept dernières cuvées, une reconstruction n’est pas envisageable non plus. Ou du moins s’annonce-t-elle compliquée. Et plus on étirera l’élastique, plus la situation se complexifiera…

Le retour de Tuukka Rask

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tuukka Rask

Tuukka Rask, 34 ans, est résolu à tenter un retour au jeu après une délicate intervention chirurgicale à la hanche, subie en juillet. Le gardien des Bruins vient de signer un contrat d’essai professionnel avec le club-école à Providence et devrait obtenir un premier départ vendredi. Les performances de Rask, qui s’entraînait avec les Bruins depuis quelques semaines, permettront à l’organisation de déterminer s’il est apte à rejoindre l’équipe de la LNH sous peu. Boston compte déjà deux gardiens de la Ligue nationale, le jeune Jeremy Swayman, 23 ans, et Linus Ullmark, 28 ans, embauché l’été dernier pour quatre ans moyennant 5 millions par saison. Un retour en force de Rask permettrait aux Bruins d’offrir l’un de ses gardiens à une équipe à la recherche de renfort à cette position.