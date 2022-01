Consultez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Rust a obtenu huit buts à ses quatre dernières rencontres. Avant cela, il a raté 11 matchs à cause d’une blessure à la nature non dévoilée.

Kucherov a mis la table pour le but de Point, qui a donné les devants 2-0 au Lightning. Il a ensuite participé au but de Palat. Killorn a porté la marque à 4-0 seulement 14 secondes plus tard.

Corey Perry, Brayden Point, Ondrej Palat et Alex Killorn ont touché la cible pour le Lightning, qui est devenu la première équipe de la LNH à atteindre le plateau des 50 points cette saison. Andrei Vasilevskiy a réalisé 26 arrêts et il a perdu son blanchissage tard en troisième période.

(Boston) – Hockeyeur du Massachusetts, Matthew Boldy a marqué son premier but dans la Ligue nationale à Boston et le Wild du Minnesota a prévalu 3-2 contre les Bruins, jeudi.

Jeff Skinner et Zemgus Girgensons ont fait mouche lors des périodes suivantes, mais San Jose a eu le dernier mot, après avoir subi la défaite à Pittsburgh et Detroit.

Tomas Hertl a ponctué la poussée avec son 17 e but, après les filets de Timo Meier et Matt Nieto. Les trois buts ont été inscrits en 4 : 57.

Bratt et les Devils ont raison des Blue Jackets

(Newark) – Jesper Bratt a inscrit le but de la victoire tôt en troisième période et les Devils du New Jersey ont défait les Blue Jackets de Columbus 3-1, jeudi soir.

PHOTO BILL KOSTROUN, ASSOCIATED PRESS Jesper Bratt (63) et Vladislav Gavrikov (44)

MacKenzie Blackwood a repoussé 31 rondelles pour les Devils, qui ont signé une quatrième victoire à leurs cinq dernières parties. Les deux formations croiseront le fer à nouveau samedi soir, à Columbus.

Bratt a accepté une passe de Jack Hughes et il a trompé la vigilance du gardien Joonas Korpisalo dès la 76e seconde de jeu du troisième engagement, en avantage numérique. Bratt mène les Devils avec 32 points cette saison.

Hughes a conclu la rencontre avec un but et deux mentions d’aide et il totalise 12 points à ses cinq dernières sorties. Tomas Tatar a aussi fait mouche pour la formation du New Jersey.

Les Devis devaient se débrouiller sans les services des attaquants Yegor Sharangovich, Pavel Zacha et Andreas Johnsson, qui sont à l’écart en raison des protocoles de COVID-19.

Max Domi a marqué l’unique but des Blue Jackets, qui ont encaissé un troisième revers consécutif. Korpisalo a effectué 25 arrêts.

Allan Kreda, La Presse Canadienne